Iranski tankerji na poti v Venezuelo živcirajo Washington

Iz Irana je na poti proti Venezueli pet tankerjev polnih naftnih derivatov – predvsem bencina. Dve veliki proizvajalki nafti, ki se nahajati pod strogimi ameriškimi sankcijami, že dlje časa skušata pomagati druga drugi. Toda iransko-venezuelska naveza, ki je se je vzpostavila že v času vladavine Huga Chá​veza in Mahmuda Ahmedinedžada, gre strašno v nos ZDA, ki naj bi v karibsko morje poslale več vojaških ladij – njihov namen naj bi bil preprečitev pristanka iranskih tankerjev v Venezueli.Od kar so pomorske aplikacije, ki sledijo plovbi tankerjev in tudi ostalih tovornih ladij zaznale, da je pet tankerjev, ki plujejo pod ...