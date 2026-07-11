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    Svet

    Iranski vrhovni voditelj napovedal maščevanje za uboj očeta

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    V šestdnevnih pogrebnih slovestnostih se je ubitemu voditelju poklonilo 40 milijonov ljudi. FOTO: Tiba Sadeq/Reuters
    Galerija
    V šestdnevnih pogrebnih slovestnostih se je ubitemu voditelju poklonilo 40 milijonov ljudi. FOTO: Tiba Sadeq/Reuters
    STA, R. I.
    11. 7. 2026 | 15:48
    2:32
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    Iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj očeta in predhodnika, danes poročajo iranski državni mediji. Gre za njegovo prvo izjavo po pokopu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    »To maščevanje je volja našega naroda in neizogibno ga je treba uresničiti,« je Modžtaba Hamenej zapisal v pismu, podpisanem v petek, ki so ga danes povzeli iranski državni mediji.

    »To ni odvisno ne od mojega osebnega obstoja ne od obstoja drugih predstavnikov oblasti. Ne glede na to, ali bomo tukaj ali ne, se bo to uresničilo,« je zagotovil.

    Alija Hameneja so po 40 dneh pokapali. FOTO: AFP
    Alija Hameneja so po 40 dneh pokapali. FOTO: AFP

    Modžtaba Hamenej se od imenovanja na položaj v začetku marca še ni pojavil v javnosti. Po navedbah iranskih medijev je bil 56-letnik ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče.

    Ali Hamenej je bil ubit 28. februarja v ameriško-izraelskih napadih na njegovo uradno rezidenco v Teheranu. Pokopali so ga v četrtek v sklopu šestdnevnih pogrebnih slovesnosti, ki naj bi se jih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi.

    Njegovi smrti je sledilo več kot pet tednov spopadov med Iranom na eni ter Izraelom in ZDA na drugi strani. V začetku aprila so ameriški in iranski predstavniki dosegli dogovor o prekinitvi ognja.

    Kljub dogovoru so se medsebojni napadi nadaljevali, ameriški predsednik Donald Trump pa je v petek dejal, da je premirja konec. Obenem je pustil odprta vrata za pogovore in sporočil, da je Teheran prosil za nadaljevanje pogajanj, ZDA pa so v to privolile.

    Skupine v Jemnu so že izrazile pripravljenost na maščevanje. FOTO: Mohammed Huwais/AFP
    Skupine v Jemnu so že izrazile pripravljenost na maščevanje. FOTO: Mohammed Huwais/AFP

    Pozneje v petek je Trump Iran posvaril pred maščevanjem. Kot je sporočil, je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Ob tem je dodal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile.

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