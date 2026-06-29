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    Svet

    Iranski zunanji minister: Le Iran lahko odpre Hormuško ožino in nihče drug

    Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bosta državi prenehali zadnji val spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino.
    ZDA so pred dnevi odgovorile na iranski napad na ladijski promet skozi ožino. FOTO: AFP
    Galerija
    ZDA so pred dnevi odgovorile na iranski napad na ladijski promet skozi ožino. FOTO: AFP
    R. I., STA
    29. 6. 2026 | 07:21
    29. 6. 2026 | 08:17
    3:19
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    Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bosta državi prenehali zadnji val spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire.

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    Demokracija v primežu vojn in avtoritarnih skušnjav

    Neimenovani vladni uradnik ZDA je za televizijo ABC povedal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana.

    ZDA so pred dnevi odgovorile na iranski napad na ladijski promet skozi ožino, Iranci so potem napadli ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, ki so povzročili nekaj škode v Bahrajnu in Kuvajtu, vendar pa ameriške sile niso bile prizadete, navaja ABC, ki se sklicuje na neimenovani vladni vir v Washingtonu.

    Vsi iranski droni in rakete, ki so leteli proti Bahrajnu in Kuvajtu, so bili menda sestreljeni ali pa niso zadeli ciljev. Uradnik je dodal, da ni bil zadet noben ameriški cilj, prav tako med Američani ni bilo poškodovanih.

    Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v nedeljo izjavil, da lahko le Iran ponovno odpre Hormuško ožino in nihče drug.

    Izrael uničil podzemni predor Hezbolaha v južnem Libanonu

    Izraelska vojska je medtem po navedbah izraelskih oblasti uničila velik podzemni predor šiitskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Libanonski državni mediji so v nedeljo poročali o napadih na tem območju, Hezbolah, ki ga podpira Iran, pa je sporočil, da si pridržuje pravico do odgovora nanje.

    O novih incidentih poročajo kljub tristranskemu okvirnemu sporazumu, ki sta ga v petek pod pokroviteljstvom ZDA podpisala Libanon in Izrael. Hezbolah v pogovorih ni sodeloval in zavrača razorožitev, ki jo dogovor predvideva.

    Libanonska državna agencija NNA je v nedeljo poročala o napadih, med drugim tudi na mesto Nabatija. Libanonsko ministrstvo za zdravje je medtem sporočilo, da sta bila v eksploziji šok granate na jugu države ranjena dva človeka.

    Izraelski izstrelek je poškodoval Unescovo dediščino v Libanonu. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters
    Izraelski izstrelek je poškodoval Unescovo dediščino v Libanonu. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

    Izraelski premier Benjamin Netanjahu in minister za obrambo Izrael Kac sta v nedeljo v skupni izjavi za javnost sporočila, da je izraelska vojska na jugu Libanona uničila več kot 200 metrov dolg podzemni predor Hezbolaha. V njem je bilo po njunih navedbah shranjenih več sto kosov orožja.

    Kot je pri tem sporočila vojska, je bil ta od izraelske meje oddaljen okoli deset kilometrov, Izrael pa je o njem vnaprej obvestil ZDA in ameriškega predstavnika v Libanonu.

    Libanonski državni mediji so v nedeljo poročali o napadih na tem območju. Hezbolah je v odzivu nanje poudaril, da gre za očitno kršitev prekinitve ognja, ki jo je doslej spoštoval, in da si pridržuje pravico do odgovora nanje.

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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