Iranski zunanji minister: Še nikoli nismo bili tako blizu dogovora

Ameriška vojska je v zgodnjih jutranjih urah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini, je poročal AFP. Kot je na omrežju X ob tem dodalo ameriško centralno poveljstvo (Centcom), promet skozi ožino kljub temu poteka nemoteno. Novi napadi sicer sledijo vsaj navideznemu zbližanju med sprtima stranema. Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država posreduje v konfliktu, je po poročanju AFP izjavil, da sta se ZDA in Iran dogovorila glede končnega besedila mirovnega sporazuma.

»Lahko potrdimo, da je bilo doseženo končno, dogovorjeno besedilo mirovnega sporazuma,« je med drugim na družbenem omrežju X zapisal Šarif. Ne Teheran ne Washington nista potrdila, da je bil dosežen dogovor o končni različici, čeprav je eden od visokih ameriških uradnikov namignil, da obstaja »80- do 85-odstotna« verjetnost, da bo sporazum podpisan v nekaj dneh, je poročal Guardian. Včeraj je tudi švicarsko zunanje ministrstvo sporočilo, da je Švica pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom.

Zjutraj so bili novi napadi v Hormuški ožini. FOTO: Amirhosein Khorgooi/ Reuters

Iranski zunanji minister Abas Aragči je prav tako včeraj v izjavi za iransko državno televizijo dejal, da je dogovor z ZDA o končanju spopadov v Iranu blizu in da vključuje ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum naj bi po njegovih besedah vključeval tudi odpravo ameriške blokade Irana in konec vojne v Libanonu, pogovori o iranskem jedrskem programu pa naj bi se začeli pozneje.

Nekatere podrobnosti sporazuma so potrdili ameriški uradniki, a dodali, da bodo gospodarske koristi za Iran odvisne od tega, ali bo Teheran izpolnil svoje obveznosti. Že v četrtek je predsednik ZDA Donald Trump izjavil, da so dosegli odlično rešitev vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v prihodnjih dneh v Evropi.

Po Aragčijevih besedah bi lahko memorandum o soglasju z ZDA po dokončnem dogovoru podpisali na daljavo in dodal, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh.