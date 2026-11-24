Iranske oblasti so po navedbah odvetnikov izvršile kazen bičanja nad priznano pevko, ki je nastopila brez obveznega hidžaba. Bičali so tudi štiri člane njene glasbene in produkcijske ekipe, navaja BBC.

Parastoo Ahmadi, trije glasbeniki in producent so v mestu Kom prejeli vsak po 74 udarcev z bičem, je za BBC dejal član odvetniške ekipe.

Obleka brez rokavov

Devetindvajsetletna Ahmadijeva je decembra 2024 nastopila v obleki brez rokavov na koncertu, ki ga je v živo prenašala na svojem kanalu na youtubu.

Iranska zakonodaja ženskam prepoveduje javne pevske nastope ter jim zapoveduje nošenje naglavnih rut in spodobnih oblačil.

Junija letos je kazensko sodišče v Komu Ahmadijevo in še osem drugih oseb spoznalo za krive kršenja javne spodobnosti z objavo »obscenega in nespodobnega gradiva«. Obtoženi so očitke zanikali.

Poleg bičanja jim je sodišče za dve leti prepovedalo, da bi opravljali avdiovizualne dejavnosti in da naj bi zapustili državo. Konec septembra je pritožbeno sodišče v Komu zavrnilo njihovo pritožbo in potrdilo kazen, so sporočili njeni odvetniki.

Številne obsodbe

Izrečene kazni so sprožile številne obsodbe med iranskimi umetniki in aktivisti za človekove pravice. Ti so opozorili, da je bičanje kruto, nečloveško in ponižujoče kaznovanje ter pomeni kršitev mednarodne prepovedi mučenja.

»Storili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi dosegli razveljavitev sodbe ali vsaj omilitev oziroma odložitev izvršitve kazni, vendar nam ni uspelo,« je dejal eden od zagovornikov človekovih pravic.

»Z drugimi odvetniki smo poskušali, da bi dosegli tudi preložitev izvršitve kazni, vendar je pristojni oddelek vztrajal, da jo izvrši nemudoma.«

»Bičanje Parastoo Ahmadi, ker poje in se oblači po lastni izbiri, je očitna kršitev njenih temeljnih pravic in srhljiv dokaz odločenosti iranskih oblasti, da zatirajo svoboščine žensk ter nasilno kaznujejo vsakogar, ki si drzne nasprotovati njihovim diskriminatornim zakonom in politikam,« je dejala Bahar Ghandehari, direktorica za zagovorništvo pri Centru za človekove pravice v Iranu (CHRI) s sedežem v ZDA.

Vse več žensk kljubuje pravilom oblačenja

Napis v trgovini opozarja na pravilno nošnjo hidžaba v Iranu. FOTO: Aljoša Toplak

Iranska zakonodaja, ki temelji na tamkajšnji interpretaciji šeriatskega prava, ženskam in dekletom po nastopu pubertete zapoveduje, da si lase pokrivajo s hidžabom ter nosijo dolga, ohlapna oblačila, ki zakrivajo obrise telesa.

Leta 2022 so Islamsko republiko zajeli množični protesti po smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini v pridržanju. Verska policija jo je septembra istega leta v Teheranu pridržala zaradi domnevno »nepravilnega« nošenja hidžaba.

Odkrito kljubovanje predpisom o oblačenju

Na protestih proti verskim oblastem, ki so potekali po vsej državi, so ženske sežigale naglavne rute ali z njimi mahale v zraku. V nasilnem zatrtju protestov so varnostne sile ubile več sto ljudi. Od takrat so številne ženske in dekleta v javnosti povsem opustile pokrivanje las ter tako odkrito kljubujejo predpisom o oblačenju. Oblasti so se odzvale z občasnimi valovi aretacij, opozorili, zapiranjem poslovnih prostorov in drugimi ukrepi.

Januarja letos je bilo ubitih več tisoč ljudi, več deset tisoč pa aretiranih, ko so varnostne sile zatrle nov val množičnih protivladnih protestov, ki jih je tokrat sprožila gospodarska kriza v državi.