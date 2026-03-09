Iranu bo postavljal pogoje Trump

V vojni proti Iranu so ZDA do konca redakcije izgubile sedmega vojaka, teheranski režim pa se po poročanju iranske televizije lahko boji tudi za usodo novega verskega voditelja. Modžtaba Hamenei je bil po poročanju iranske televizije ranjen, ameriški predsednik Donald Trump mu tudi sicer ne napoveduje dolgega življenja.

Ameriški voditelji so napovedali boj do padca »islamskih nacistov«, kot na desni strani ameriškega političnega odra imenujejo šiitske ajatole in z njimi povezano iransko revolucionarno gardo. »To pomeni, da mi postavljamo pogoje,« je naznanil obrambni minister Pete Hegseth. Napadalci imajo za zdaj na svoji strani večino arabskih držav, ki so bile v minulih dneh prav tako tarča iranskih raketnih napadov. Še vedno se morajo bati islamskih skrajnežev tudi v ZDA.