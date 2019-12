Iraški parlament sprejel nov volilni zakon

FOTO: Ahmad Al-rubaye/Afp

FOTO: Hussein Faleh/Afp

Iraški parlament je v torek sprejel nov volilni zakon in tako izpolnil eno glavnih zahtev protivladnih protestnikov , ki že mesece na ulicah zahtevajo odstop vladajoče elite in poštene volitve.Novi zakon omogoča, da bodo volivci lahko na parlamentarnih volitvah izbirali med posameznimi kandidati, in ne več med kandidati s strankarskih list. Vzpostavlja tudi nove volilne enote, pri čemer en poslanski sedež pripada 100.000 volivcem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Zakon s tem odpira pot za večjo vključenost neodvisnih kandidatov, ki je glavna zahteva protestnikov. Končuje prakso kandidatur političnih strank na enotnih listah, ki so jim omogočale, da so dobili vse poslanske sedeže v določeni provinci. Po novem zakonu je 18 provinc Iraka razdeljenih na številne volilne enote, poroča portal Deutsche Welle.Sprememba volilnega zakona je glavna zahteva več sto tisoč protestnikov, ki na ulicah od 1. oktobra zahtevajo odstop celotne vladajoče elite zaradi korupcije in visoke nezaposlenosti.Pod pritiskom protestov je minuli mesec odstopil premier . Zaradi nesoglasij med rivalskimi parlamentarnimi bloki pa so že zamudili ustavni rok za imenovanje mandatarja za sestavo nove vlade. Proti politikom, o katerih se govori, da bi lahko postali mandatarji, so po Iraku tudi v torek potekali protesti.Protestniki zahtevajo, da mora biti novi premier politično neodvisen. Zavračajo kandidata s podporo katere od političnih strank.Letošnji protesti so največji v Iraku od decembra 2017, ko je Bagdad razglasil osvoboditev vseh ozemelj izpod nadzora džihadistov Islamske države.V spopadih med protestniki in policijo je bilo po podatkih organizacij za človekove pravice doslej ubitih že najmanj 485 ljudi , večinoma protestnikov.