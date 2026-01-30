Iratxe García: Jasno je, da Janša igra podobno vlogo kot Trump in Orbán

Iratxe García je že sedmo leto na čelu Naprednega zavezništva socialistov in demokratov (S&D), druge najmočnejše politične skupine v evropskem parlamentu. Njihovo vodstvo bo od srede do petka zasedalo v Ljubljani. Na marčevskih parlamentarnih volitvah v Sloveniji je po njihovem na kocki veliko, tudi za celotno EU.

Slovenija bi v njihovih očeh lahko zdrsnila iz središča evropske politike v senco trumopovskega skrajno desnega ekstremizma. »Slog, ki ga skrajna desnica predstavlja po svetu, ne le v Evropi, je resnična grožnja evropski demokraciji. Janša jasno predstavlja ta model,« je prepričana španska socialistka.