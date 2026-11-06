Irski mediji tarča groženj z bombo

Več medijev na Irskem, med njimi radiotelevizija RTE, radio Today FM in časnik Irish Independent, je danes prejelo grožnjo z bombo. Zaradi grožnje so ponekod izvedli evakuacije v prostorih medijev in prekinili program. Policija grožnje preiskuje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na radiu RTE Radio One so zjutraj prekinili program in ga nadomestili z glasbo, ko so stavbo zaradi grožnje z bombo evakuirali. Program so znova vzpostavili malo po 10. uri. »To je bilo zelo zanimivo jutro na RTE,« je ob vrnitvi programa dejal voditelj David McCullagh.

Številni mediji po državi so davi prejeli pisno grožnjo o bombi. Med drugim so po prejeti grožnji evakuirali prostore RTE, medtem ko se pri Virgin Media niso odločili za evakuacijo.

Zadevo preiskuje policija, ki je sporočila, da se zavedajo groženj medijem na Irskem in po Evropi.

Premier Micheal Martin je sporočil, da grožnje preiskujejo, ampak da zaenkrat še ne vejo, ali je grožnje poslal posameznik ali gre za usklajeno akcijo, poroča RTE.

Evropo je ta teden pretreslo že več groženj in varnostnih tveganj. Samo v povezavi z letali in letališči so prejeli več deset groženj, ki se nadaljujejo tudi danes. Doslej pristojni niso našli še nobene bombe.