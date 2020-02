Vzporedni izidi današnjih parlamentarnih volitev na Irskem kažejo, da so tri najvišje uvrščene stranke osvojile tako rekoč enak delež volilnega glasu. Vladajoča desnosredinska stranka Fine Gael, njena tradicionalna tekmica Fianna Fáil in levičarska Sinn Féin so po poročanju časnika Irish Times vsaka dobile po 22 odstotkov glasov volivcev.Na četrto mesto so se zavihteli Zeleni s 7,9 odstotki. Sledijo jim laburisti s 4,6 odstotki in socialni demokrati s 3,4 odstotki podpore.Analitiki na podlagi izida vzporednih volitev sklepajo, da bo Irska po preštetju vseh oddanih glasov dobila tako imenovani viseči parlament, v katerem nobena od obeh tradicionalnih strank, ki že desetletja krojita irsko politiko, sama ne bo mogla sestaviti vlade.