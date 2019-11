IS prevzela odgovornost za smrt francoskih vojakov v Maliju

Francoski vojaki v bazi na Maliju. FOTO: Etat-major Des Armees Via Reuters

FOTO: Michele Cattani/AFP

Skrajna skupina Islamska država je sinoči prevzela odgovornost za nesrečo, v kateri je v ponedeljek življenje izgubilo trinajst francoskih vojakov , poroča tiskovna agencija AFP.IS je sporočila, da so njeni pripadniki na jugu Malija pripravili zasedo. Izbruhnili so spopadi in zmogljivosti kopenske vojske naj bi okrepila helikopterja. Zaradi streljanja se je helikopter francoske vojske poskušal umakniti, a je pri tem trčil v drug helikopter. Pri tem je umrlo 13 francoskih vojakov. Ponedeljkovo trčenje je bilo tudi najbolj smrtonosno za francoske vojake po operaciji francoske vojske na poslopje Drakkar v Bejrutu leta 1983, v katerem je umrlo 58 padalcev.V Maliju in več drugih državah na območju Sahela je v okviru operacije, imenovane Barkhane, nameščenih okoli 4500 francoskih vojakov, katerih glavna naloga je usposabljanje lokalnih sil, pa tudi sodelovanje v boju proti skrajnežem. Sodelujejo v vojaških akcijah v Maliju, Burkini Faso, Čadu, Nigeriji in Mavretaniji. Ponedeljkova akcija francoskih sil je bila odgovor islamskim skrajnežem, potem ko so na severu Malija v zadnjih tednih izvedli niz smrtonosnih napadov.V samo nekaj dneh v začetku novembra je v napadih skrajnežev na vojaške postojanke in druge tarče umrlo več kot 50 ljudi – med njimi tudi francoski vojak, ki je z oklepnikom zapeljal na eksplozivno telo.