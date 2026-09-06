FBI išče bavarskega goljufa in zanj ponuja visoko denarno nagrado

Iz ZDA so konec minulega tedna Nemčijo obvestili, da so na seznam ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) med najbolj iskane prevarante uvrstili tudi 65-letnega Bernharda Eugena Fritscha, ki so ga letos obsodili zaradi elektronske goljufije.

Fritsch je bil ustanovitelj in lastnik tehnološkega podjetja Starclub, ki je v minulem desetletju zbral za dobrih 30 milijonov evrov denarja od investitorjev. Dobrih šest milijonov evrov od tega denarja pa naj bi bavarski poslovnež porabil za osebne stroške, med drugim za stanovanjske izdatke in luksuzna vozila.

Za Fritscha ponujajo nagrado do približno 130.000 evrov. Foto Fbi

Po ugotovitvah ameriških preiskovalcev naj bi Nemec svojim strankam dajal napačne navedbe o stanju podjetja ter poslovnih povezavah. Na sodišču v Los Angelesu so Fritscha oktobra lani spoznali za krivega goljufije ter mu v odsotnosti prisodili 15 let zapora, vrniti pa mora tudi okoli 23 milijonov evrov.

A že pred tem je minulo poletje Nemec iz ZDA pobegnil v Mehiko; tam so ga sicer pridržale tamkajšnje oblasti, a tudi izpustile in oktobra lani je Fritsch po navedbah FBI pobegnil v München. FBI trdi, da se begunec tudi sedaj zadržuje v bavarski prestolnici ali njeni okolici. Ni nemogoče, da se je skril tudi v kateri drugi bližnji državi.

Begunec uporablja imena Bernhard Fritsch, Bernhard E. Fritsch, Barnhard Eugen Fritsch in Charles Wiest. FBI pa za informacije, ki bi pripeljale do njegove aretacije (in ki jih lahko prijavite tudi na najbližnji ameriški ambasadi ali konzulatu), ponuja nagrado do 130.000 evrov.