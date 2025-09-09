Iščejo ga zaradi vojnih zločinov, predsednik mu je dal državno odlikovanje

Zanj velja mednarodni nalog za prijetje, toda ruski predsednik Vladimir Putin mu je vseeno podelil medaljo za pogum. Takšna je usoda Valerija Gerasimova, vrhovnega poveljnika ruske vojske, ki ga iščejo zaradi zločinov proti človečnosti v povezavi z agresijo na Ukrajino, poroča The Guardian.

Gerasimov je načelnik generalštaba ruskih oboroženih sil in velja za snovalca sodobne ruske vojaške strategije. ZDA so ga sankcionirale že dan po začetku invazije februarja 2022. Junija 2023 je Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (ICC) izdalo nalog za prijetje zanj in za nekdanjega obrambnega ministra Sergeja Šojguja zaradi suma vojnih zločinov v Ukrajini.

Oba sta obtožena usmerjanja napadov na civilne objekte ter povzročanja pretirane in nesorazmerne škode civilnemu prebivalstvu in infrastrukturi. Poleg tega jima očitajo zločine proti človečnosti. ICC je zapisal, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da sta odgovorna za raketne napade na ukrajinsko električno omrežje.

Putin mu zelo zaupa. FOTO: Alexander Kazakov/Reuters

Gerasimov je med najvplivnejšimi osebami v Rusiji in eden izmed treh ljudi, ki imajo dostop do jedrskega orožja – skupaj s Putinom in zdajšnjim obrambnim ministrom Andrejem Belousovom.

Ker Rusija ni podpisnica rimskega statuta ICC, uradna Moskva zavrača pristojnost sodišča in trdi, da je ukrajinska energetska infrastruktura legitimen vojaški cilj, obenem zanika napade na civiliste.

Gerasimov je v ponedeljek dopolnil 70 let. Ob tej priložnosti mu je Putin podelil prestižno državno odlikovanje – Red za pogum – »za hrabrost, predanost in pogum, izkazane pri opravljanju vojaške dolžnosti«. Odlok o nagradi je bil objavljen na spletni strani uradnih pravnih aktov še isti večer.