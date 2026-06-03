Iščejo novega visokega predstavnika in meje njegove moči

V pripravah na sejo sveta za implementacijo miru, ki bo danes in jutri v Sarajevu, je ključno vprašanje, kdo bo nasledil nemškega diplomata Christiana Schmidta na položaju visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini (BiH). Razen tega, da bo izbira upravitelja BiH svojevrstno merjenje moči med ZDA in EU, je mogoče napovedati bolj malo. Odprto ostaja celo za prihodnost BiH ključno vprašanje, kakšna bo vloga visokega predstavnika po novem in do kod bodo segala njegova pooblastila.

Svet za implementacijo miru (Pic) je mednarodna organizacija, zadolžena za izvajanje daytonskega mirovnega sporazuma za Bosno in Hercegovino. Sestavlja jo 55 držav in agencij, ki na različne načine podpirajo mirovni proces, tako da mu pomagajo finančno, zagotavljajo vojake za operacijo Eufor Althea ali neposredno vodijo operacije v BiH. Glavna točka na dnevnem redu seje Pica bo iskanje naslednika Christiana Schmidta, ki je po velikem pritisku ameriške administracije prejšnji mesec napovedal predčasen odhod s položaja vodje urada visokega predstavnika (OHR).