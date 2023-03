Iskanje rešitev, ki odšteva tik-tok, ali tempirana bomba, ki grozi tik-tak?

V nadaljevanju preberite:

»Samo prosvetljeni vladar in njegovi modri generali bodo za vohunjenje uporabljali najpametnejše pripadnike vojske in prav zaradi tega dosegali vrhunske rezultate.« Sunzi je to vedel že pred dvema tisočletjema in pol. Poleg tega je kitajski vojaški modrec vohune delil na pet kategorij: lokalne – rekrutirane na območju, na katerem morajo delovati, notranje – ki opravljajo visoke funkcije v sovražnih vrstah, spreobrnjene – vohune, ki so delali za sovražnika, a so prešli na drugo stran, mrtve – ki bodo sovražniku prinašali lažne podatke in jih bodo, takoj ko se bo to razkrilo, ubili, in žive – ki bodo zbrali podatke in se z njimi vrnili, ne da bi jih razkril sovražnik.

V današnjih časih je vohun vse to v eni osebi. Umeščen je v naša življenja od zunaj in znotraj, spreobrnjen iz globalnosti in prisvojen kot družinski član, živ s podatki, ki mu jih sami prostovoljno dajemo, in, da, včasih tudi mrtev, ko ga ulovi Joe Biden in ukaže njegovo usmrtitev. Kot se je to zgodilo s tiktokom.