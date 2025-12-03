Robotsko pisalo v Beli hiši: kdo je v resnici podpisoval pomilostitve in ukaze

Tudi številni demokrati so priznali, da njihov predsednik Joe Biden v Beli hiši velikokrat ni bil pri sebi. Lani so ga po mučnem televizijskem soočenju z Donaldom Trumpom sami prisilili k odstopu od predvolilne tekme. Njegova naslednica, podpredsednica Kamala Harris, se v kampanji ni veliko bolje izkazala, zato v Beli hiši zdaj ponovno sedi Trump. Republikanski prvak je odločen, da se bo maščeval za vse krivice iz tistega časa, kot jih vidi, tudi s frontalnim napadom na domnevne zlorabe predsedniških pristojnosti v času demokratskega predhodnika.