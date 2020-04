Iskanje vrvice za prižig protikrizne rakete

Zasedanje, ki se je začelo z enourno zamudo ob 16. uri, utegne trajati do jutra. Spremljajo ga tudi premori. Trajanja zasedanja do jutra je v tvitu kot možnost omenil tudi izkušeni malteški finančni minister Edward Scicluna. Načeloma velja, da bo trajanje zasedanja odvisno od resnosti namere, da na koncu pride do kompromisa, in prožnosti držav članic.

Očitki severu, da je sebičen

Sever območja z evrom, predvsem Nemčija in Nizozemska, je bil v zadnjih dneh tarča hudih očitkov, da je med zdravstveno krizo, ki je zahtevala na tisoče življenj, sebičen.



Slovenija zagovarja koronaobveznice



Pomoč brez trojke



Največji sveženj doslej



Pariz želi četrti steber

Narava razprav v marsikateri točki spominja na dolžniško krizo, ki je izbruhnila pred desetletjem, ko se je Grčija znašla na robu bankrota. Tako kot med dolžniško krizo veliko prahu dviguje zahteva po uvedbi skupnih evrskih obveznic (imenovanih koronaobveznice).Z njihovo izdajo bi se porazdelila tveganja pri posojilih med vse, zato bi lahko ranljivejše države financirale bitko s krizo z nižjimi obrestmi.Slovenija je v skupini devetih članic (med njimi so še Francija, Italija in Španija), ki so zagovornice takega skupnega instrumenta. Na videokonferenci sodleuje finančni minister. Povedno je, da o njem ni soglasja niti med člani evropske komisije. Finančni ministri so imeli na mizi obsežen paket.Države članice, ki so globoko dvomile o koronaobveznicah, so bile po drugi strani pripravljene podpreti vključitev Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM), ustanovljenega med dolžniško krizo, ki zagotavlja poceni dolgoročna posojila državam v stiski.Za mejo posojil za posamezno državo je bila predvidena meja v višini dveh odstotkov BDP.To bi v primeru Italije pomenilo 39 milijard evrov previdnostnih posojil, ki bi bila odobrena z blažjimi pogoji. Tako ne bi bile zahtevane reforme, nad katerimi bi bedela »trojka«.Finska in Nizozemska sta sicer izražali zadržke glede preveč blagega pogojevanja. Drugi instrumenti veljajo za manj kočljive. Tako ni nasprotnikov predloga evropske komisije, da bi države članice za bitko proti nezaposlenosti dobile do sto milijard evrov posojila.Z njimi bi lahko financirali skrajšani delovni čas, za katerega se lahko odločijo podjetja, ki želijo ohraniti zaposlene, da bi takoj po krizi na polno zagnala motor.Tretji steber tega svežnja, ki je po besedah vodje skupine, portugalskega finančnega ministranajobsežnejši in najambicioznejši od vseh, ki so bili do zdaj na mizi, so posojila Evropske investicijske banke, ki bi bila vredna 200 milijarde evrov.To bi skupaj z 240 milijardami iz ESM in sto milijardami za zaposlovanje sestavilo sveženj, vreden 540 milijard. Posebna točka so ukrepi, ki naj bi bili sprejeti, ko bo zdravstvena kriza končana in bo po vsej Evropi treba oživiti gospodarstvo. To se bo letos znašlo v hudi recesiji, najbrž hujši kot po finančni krizi leta 2008.Francoski finančni ministerje predlagal še ustanovitev posebnega solidarnostnega sklada. Sveženj iz treh stopenj je sicer podprl, a v pogovoru za nemški FAZ je pojasnil, »da potrebujemo še četrto etažo, saj raketa ne bo prižgana«.Tak sklad da bi deloval drugačen kot evrske obveznice, saj ne bi bil povezan s starimi dolgovi in bi deloval le za financiranje naložb za odpravljanje posledic krize. Finančni ministri so nalogo, da morajo v dveh tednih pripraviti predloge, dobili od voditeljev držav članic na videokonferenci konec marca. Vse rešitve morajo biti nato blagoslovljene na njihovi ravni.