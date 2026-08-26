Islamabad: v porodnišnici izbruhnil požar, umrlo 14 novorojenčkov

Na porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad je v jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem je umrlo 14 novorojenčkov, so sporočile oblasti. Enega jim je uspelo rešiti, rešil ga je zdravnik, je povedal tiskovni predstavnik bolnišnice.

Policija je sporočila, da so trupla novorojenčkov, ki so umrli v požaru, močno ožgana, zato jih bodo morali identificirati s testi DNK, poroča BBC. Po navedbah bolnišnice je bilo v času požara na oddelku 15 novorojenčkov. Šele po končani identifikaciji bodo lahko trupla predali staršem. Policija se je tako odzvala na zahteve staršev, naj jim otroke vrnejo takoj.

BBC navaja tiskovnega predstavnika bolnišnice, ki je povedal, da je požar izbruhnil v klimatski napravi, nato pa se je zaradi priključkov za kisik hitro razširil. Dojenčki na prizadetem oddelku so bili bodisi v inkubatorju bodisi priključeni na kisik, je za Geo News povedal minister za zdravje Mustafa Kamal.

Ena največjih bolnišnic v Pakistanu Pakistanski inštitut za medicinske znanosti (PIMS) v središču Islamabada je ena največjih javnih zdravstvenih in učnih ustanov v državi. Ustanovljen je bil leta 1985 in oskrbuje bolnike iz prestolnice ter bližnjih mest v provincah Pandžab in Khyber Pakhtunkhwa. Bolnišnica ima več kot dvajset specialističnih oddelkov ter ponuja širok nabor storitev. Ima 1200 postelj in lahko sprejme 5000 ambulantnih bolnikov. V sklopu bolnišnice je tudi otroška bolnišnica, ki zagotavlja specialistično pediatrično oskrbo in usposabljanje zdravstvenih delavcev, navaja BBC.

Šok pred porodnišnico. FOTO: Amir Kureši/AFP

Požar je izbruhnil v tretjem nadstropju bolnišnice. »V nesreči je umrlo skupno 14 otrok,« so sporočile lokalne oblasti. Na kraj nesreče so prispeli policisti in gasilci, ki so območje zavarovali in obvladali požar.

Kot poroča BBC, so iz bolnišnice rešili najmanj 19 ljudi, deset žensk, sedem otrok in dva moška. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif je izrazil »globoko žalost« in odredil takojšnjo preiskavo. Ustanovili so komisijo, ki mora poročilo pripraviti v 24 urah, poroča BBC.

Proti odgovornim bodo ukrepali

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je dejal, da je treba ugotoviti, kdo je odgovoren za požar, in proti odgovornim pravno ukrepati.

»Za zaščito bolnikov v bolnišnicah, zlasti novorojenčkov, je treba zagotoviti učinkovite ukrepe požarne varnosti in ustrezno pripravljenost na izredne razmere,« je zapisal na družbenih omrežjih. Predsednik je izrazil tudi »žalost in pretresenost« ter družinam žrtev izrekel »iskreno sožalje in podporo«. Smrt novorojenčkov je označil za »srce parajočo in izgubo, ki je ni moč povrniti«.

FOTO: Akhtar Sumro/Reuters

Nekdanja zvezna ministra Favad Čaudhri in Širin Mazari sta zaradi požara v bolnišnici zahtevala odstop pakistanskega ministra za zdravje Mustafe Kamala. Kot navaja BBC, je Čaudhri dejal, da bi moral prevzeti odgovornost za požar in da »začasna odstavitev ali premestitev ne bi bila dovolj«.

Širin Mazari je dejala, da na bolnišnico že dlje časa letijo očitki o malomarnosti, slabem upravljanju in korupciji.

Sicer so se pojavila tudi vprašanja, ali so bila vrata porodniškega oddelka zaklenjena in ali so zato dojenčki ostali ujeti v notranjosti.

Izvršni direktor bolnišnice PIMS Rana Imran Sikander je za BBC dejal, da vrata niso bila zaklenjena, ampak so jih nadzorovali varnostniki. S tem naj bi preprečevali kraje dojenčkov z oddelka, saj se je to v državnih bolnišnicah v preteklosti že dogajalo.

Samiulah, oče enega od novorojenčkov, ki so umrli v požaru. FOTO: Akhtar Sumro/Reuters

Šok in žalovanje pred bolnišnico

Pred bolnišnico še vedno vlada šok. Policija varuje vhod, pred stavbo stojijo gasilska vozila, po pločniku pa so raztreseni koščki razbitega stekla in medicinske maske. Novinarka BBC je videla družine, ki so izgubile otroke, kako jokajo pred porodniškim oddelkom. Eden od moških je povedal, da je umrl njegov tri dni star dojenček.

Hivsa Valid je bila v bolnišnici s svakinjo, ki je rodila nekaj dni pred požarom. Bili sta v prostoru za novorojenčke nasproti sobe, kjer je izbruhnil požar. Povedala je, da so okoli šestih zjutraj zaslišali krike. Sprva so mislili, da je nekdo umrl, nato pa so zagledali dim. Zgrabili sta dojenčico, ki je bila tako majhna, da še ni imela imena, in zbežali.

Požari v večjih stavbah v Pakistanu so dokaj pogosti zaradi pomanjkljivih varnostnih ukrepov in ohlapnih gradbenih predpisov.

PIMS je ena največjih bolnišnic v Islamabadu. Na porodniškem oddelku je po podatkih bolnišnice 156 postelj. Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo požar. FOTO: Akhtar Sumro/Reuters

Januarja je denimo v požaru v nakupovalnem centru v pristaniškem mestu Karači umrlo več kot 65 ljudi. Leta 2021 je v istem mestu v požaru v tovarni umrlo 16 delavcev. Leta 2012 pa je v tovarni v Baldia Townu umrlo najmanj 250 delavcev, ko je objekt zajel požar.