FOTO:Islamska milica Al Šabab prevzela odgovornost za eksplozijo v Mogadišu

FOTO: Abdirazak Hussein Farah/AFP

ZDA so dan po eksploziji v Mogadišu izvedle letalske napade na islamistično milico Al Šabab, ubiti so bili štirje teroristi. Ameriško poveljstvo je izvedlo tri letalske napade na dveh lokacijah v Somaliji.



»Ti natančni zračni napadi so ciljali borce Al Šababa, odgovorne za teroristične napade na nedolžne Somalce, ki so bili usklajeni z Al Kaido,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz ameriškega poveljstva za Afriko.



»ZDA in somalijska zvezna vlada bosta nadaljevali s stopnjevanjem pritiska na teroristično organizacijo, da bi ji onemogočili načrtovanje terorističnih napadov,« so dodali.

Islamska milica Al Šabab je danes prevzela odgovornost za sobotni napad z vozilom bombo v somalijski prestolnici Mogadiš , v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 81 ljudi, več deset ljudi je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Eksplozija je v Mogadišu odjeknila v soboto v jutranji prometni konici v živahnem predelu mesta. Po navedbah očividcev je na nadzorni točki razneslo tovornjak, prizorišče napada naj bi bilo povsem opustošeno.Mogadiš je pogosto prizorišče bombnih napadov in večinoma so zanje odgovorni pripadniki milice Al Šabab, ki je povezana s teroristično mrežo Al Kaida. Skupino so leta 2011 pregnali iz mesta, vendar še vedno nadzoruje številne podeželske predele države, napade pa poleg v Somaliji izvaja tudi v sosednji Keniji.V začetku decembra je bilo v napadu Al Šababa na hotel v Mogadišu, ki je priljubljen med politiki, diplomati in vojaškimi častniki, ubitih pet ljudi.