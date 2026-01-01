Islamski demokratični socialist prevzel oblast v New Yorku

Komaj se je na newyorškem trgu Times Square pred očmi vsega sveta spustila novoletna krogla, že je kot 112. župan največjega ameriškega velemesta prisegel islamski demokratični socialist Zohran Mamdani. Pri 34-letih najmlajši župan New Yorka v več kot stoletju bo zagotovo tudi sam pritegoval pozornost.

Dosedanji predstavnik brooklynskega okraja v parlamentu zvezne države New York je na stopnicah zapuščene postaje podzemne železnice v bližini newyorške mestne hiše prisegel z roko na koranu. Za ene je to zaskrbljujoče za mesto, ki so mu islamistični teroristi pred četrt stoletja z ugrabljenima potniškima letaloma zrušili nebotičnika s tri tisoč in več žrtvami. Drugi se veselijo mladostne energije in levičarstva v mestu, ki tradicionalno voli demokrate.