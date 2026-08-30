Islandci zavrnili EU, kaj to pomeni za Balkan, kaj za druge?

Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Po skoraj vseh preštetih glasovih je proti obnovitvi pogajanj glasovalo 52,5 odstotka volivcev, za pa 47,5 odstotka, je sporočila islandska javna radiotelevizija RUV. Do konca štetja je ostalo le še nekaj glasovnic v enem od šestih volilnih okrožij, ki se je že nagibalo na stran nasprotnikov.

»Narod zavrača pristopna pogajanja z EU,« je zapisala RUV. Izid pomeni hud udarec za Bruselj, ki bi si želel v Uniji videti novo bogato članico in naj bi bil pripravljen na kompromise tudi pri najobčutljivejših vprašanjih. Referendum bo vprašanje evropskega približevanja Islandije najverjetneje umaknil z dnevnega reda najmanj do leta 2028.

Manj kot 400.000 prebivalcev

Država z nekaj manj kot 400.000 prebivalci je prošnjo za članstvo v EU vložila po finančni krizi leta 2009, ki je močno prizadela njeno gospodarstvo. Pristopna pogajanja so bila nato leta 2013 ustavljena, ko je oblast prevzela evroskeptična vlada, leta 2015 pa je Reykjavik Bruselj obvestil, da se ne šteje več za državo kandidatko.

Podporniki kampanje »Yes to See«, ki podpira nadaljevanje pristopnih pogajanj z EU, so se v Reykjaviku takole odzvali na prve projekcije izidov referenduma o tem, ali naj Islandija nadaljuje pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Pozneje je bilo drugače. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Sedanja vlada socialdemokratske premierke Kristrun Frostadottir je ob naraščajočih mednarodnih napetostih želela preveriti, ali si Islandci želijo tesnejših vezi z EU. Islandija je sicer že močno povezana z Unijo: je članica Evropskega gospodarskega prostora in schengenskega območja, te vezi pa se ne bodo spremenile ne glede na referendumski izid.

Referendum tehnično ni zavezujoč, a je vlada napovedala, da bo voljo volivcev spoštovala. Načrte bo predstavila na novinarski konferenci v nedeljo ob 13. uri po lokalnem času.

Razprava pred glasovanjem se je vrtela predvsem okoli domačih in gospodarskih vprašanj, čeprav sta jo zaznamovali tudi vojna v Ukrajini in ambicije ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede sosednje Grenlandije, ki jo je v preteklosti večkrat zamenjal z Islandijo.

Frostadottirjeva je pred glasovanjem podpirala obnovitev pogajanj, vendar je poudarila, da bo država v redu tudi ob zavrnitvi. Napovedala je, da ob zmagi tabora proti EU vprašanja članstva do konca njenega mandata leta 2028 ne bo več uvrstila na politični dnevni red. Vlada je hkrati napovedala, da bo v primeru zavrnitve parlamentu prepustila odločitev, ali naj Islandija tudi formalno umakne prošnjo za članstvo.

Podporniki kampanje »Yes to See«, ki podpira nadaljevanje pristopnih pogajanj z EU, so se v Reykjaviku takole odzvali na prve projekcije izidov referenduma o tem, ali naj Islandija nadaljuje pristopna pogajanja z Evropsko unijo. Pozneje je bilo drugače. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Če bi zmagali podporniki, bi Islandija obnovila pogajanja z Brusljem, tudi o najtežjem vprašanju – ribištvu. To je eden od stebrov islandskega gospodarstva in del nacionalne identitete, Reykjavik pa želi nad njim ohraniti izključni nadzor. Vsak morebitni pristopni dogovor bi morali Islandci nato potrditi še na novem referendumu.

Ribiški sektor je članstvu ostro nasprotoval

Ribiški sektor je članstvu ostro nasprotoval; po navedbah AFP naj bi mu nasprotovalo kar 90 odstotkov podjetij v panogi. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pred referendumom poudarila, da so posebnosti Islandije pri ribištvu in kmetijstvu dobro znane in bi jih bilo treba skrbno upoštevati. V Bruslju so verjeli, da bi bilo mogoče najti ustvarjalne rešitve.

Za EU bi bila Islandija resda več kot le nova članica. Bruselj bi lahko njeno približevanje predstavil kot pozitivno zgodbo širitve, s tem lažje odpiral vrata tudi revnejšim kandidatkam v jugovzhodni Evropi in na Balkanu, denimo Črni gori, obenem pa okrepil svojo navzočnost v strateški arktični regiji.