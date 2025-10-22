Podnebna kriza komarjem omogočila prihod tudi na Islandijo

Ob vse večjem segrevanju države zaradi podnebne krize so v Islandiji prvič odkrili tri primerke komarjev, piše The Guardian. Do sedaj je bila Islandija ena izmed redkih držav, kjer ni bilo komarjev, drugo tako območje je Antarktika.

Znanstveniki so sicer že dlje časa napovedovali, da bi se komarji lahko naselili na Islandiji, saj so tu na voljo številni gojiščni habitati, kot so močvirja in ribniki, vendar nekatere vrste zaradi ostrih podnebnih razmer verjetno ne bi preživele.

Matthías Alfreðsson, entomolog z Inštituta za naravoslovne vede Islandije, je potrdil odkritje komarjev. Insekte je identificiral sam, potem ko so mu jih poslali državljanski znanstveniki. »Tri primerke vrste Culiseta annulata smo našli v Kiðafellu, Kjósu – dve samici in enega sameca. Vsi so bili zbrani iz vinskih trakov, ki so bili uporabljeni za privabljanje moljev,« je povedal.

Islandija se segreva kar štirikrat hitreje kot preostali del severne poloble. FOTO: Shutterstock

Identificirana vrsta je odporna na mraz in lahko preživi islandske zimske razmere, skrita v kleteh in hlevih. Islandija se sicer segreva kar štirikrat hitreje kot preostali del severne poloble. Ledeniki se sesuvajo, v vodah Islandije pa so že našli tudi ribe, kot je skuša, ki običajno naseljujejo toplejše južne predelke.

Drugod odkrili nove vrste komarjev

S segrevanjem planeta so se nove vrste komarjev začele pojavljati tudi v drugih delih sveta. V Združenem kraljestvu so letos našli jajčeca egiptovskega komarja (Aedes aegypti), v Kentu so, denimo, odkrili azijskega tigrastega komarja (Aedes albopictus). To so invazivne vrste, ki lahko širijo tropske bolezni, kot so dengue, čikungunja in virus Zika.