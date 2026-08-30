Islandski ribiči slavijo, Bruselj spoštuje odločitev

Ribištvo je bilo ena največjih ovir na islandski poti v Evropsko uniji že ob začetku pristopnih pogajanj pred več kot poldrugim desetletjem. Strah pred izgubo nadzora nad ribolovnimi območji in kvotami je po vsem sodeč imel pomembno vlogo tudi na sobotnem referendumu, na katerem so Islandci s tesno večino zavrnili nadaljevanje pogajanj o članstvu v EU. Proti ponovnemu odprtju pristopnega procesa je glasovalo 52,8 odstotka volivcev, podprlo pa ga je 47,2 odstotka.

Končni izid pomeni veliko zmago za islandsko ribolovno industrijo, enega od stebrov otoškega gospodarstva in najvplivnejših nasprotnikov približevanja Uniji. Njihov glavni pomislek je bil, da bi se morala Islandija ob morebitnem vstopu v EU vsaj deloma odpovedati nadzoru nad ribolovom in določanjem kvot.