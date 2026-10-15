Carigrad je pod vodo: poplave terjale tri žrtve

V Istanbulu si danes prizadevajo odpraviti posledice poplave, ki je po obilnem deževju v sredo ohromila turško metropolo. Po najnovejših podatkih oblasti je zahtevala najmanj tri življenja, štiri ljudi pogrešajo. Šole danes ostajajo zaprte, medtem ko do konca tedna napovedujejo nadaljevanje dežja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Lokalne oblasti so danes sporočile, da so poplave v evropskem delu Istanbula zahtevale ti življenja in da so štirje ljudje pogrešani. Sprva so sporočile, da sta umrla 34-letnica, ki ji je spodrsnilo in se je pri padcu udarila v glavo, in 14-letnik, ki ga je stresla elektrika, ko je stopil v lužo. Danes so nato blizu parka našli truplo moškega, ki ga še niso identificirali. Trije lažje poškodovani medtem ostajajo v bolnišnici. V poplavah je bil sicer najbolj prizadet sever in osrednji del evropskega dela mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V tem največjem turškem mestu so zaradi poplav evakuirali več kot 2700 prebivalcev, medtem ko je ponoči v intervencijah zaradi poplav in reševalnih operacijah ljudi, ki so ostali ujeti na svojih delovnih mestih ali domovih, sodelovalo več kot 46.000 reševalcev in gasilcev z 2000 vozili, je danes novinarjem v Ankari povedal notranji minister Mustafa Ciftci. Pristojni organi so po njegovih besedah prejeli skoraj 10.000 prijav in klicev na pomoč, od tega več kot 8500 iz Istanbula, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na cestah je obtičalo ogromno avtomobilov. FOTO: Berk Ozkan/Afp

Promet se je ustavil

Po poročanju lokalnih medijev je voda v številnih mestnih četrtih poplavila stanovanja, trgovine, ceste in podvoze, zaradi česar je na cestah obtičalo veliko avtomobilov, promet v mestu z okoli 16 milijoni prebivalcev pa je popolnoma zastal. V nekaterih predelih mesta so zabeležili največ padavin od leta 1985.

Poplave so zahtevale tri življenja. FOTO: Berk Ozkan/Afp

Oblasti so prebivalcem v sredo svetovale, naj ostanejo doma, tistim, ki živijo v kletnih stanovanjih, pa so priporočili, naj noč preživijo drugje. Začasno so prepovedali tudi vožnjo z motorji in kolesi.

Guverner Istanbula Davut Gül je od danes do ponedeljka odredil zaprtje šol v mestu. Iz njegovega urada so tudi sporočili, da nekaterim javnim uslužbencev danes ni treba iti na delo.

Trudijo se odprAaviti posledice

Notranji minister Ciftci je danes sporočil, da so šole zaprli tudi v več drugih mestih na zahodu države, kjer je za prihodnje dni napovedano močno deževje. Ljudi je pozval, naj se ne odpravijo na pot, če ni nujno potrebno in naj se izogibajo podvozom.

Mestne službe in gasilci danes čistijo ulice in odpravljajo posledice poplav v šolah, na nogometnih igriščih, v garažah in na drugih lokacijah, kjer so pred tem črpali vodo in odstranjevali blato. Ponekod so se po besedah župana Güla danes nadaljevale manjše reševalne akcije, potem ko so po vsej provinci rešili skoraj 3000 ljudi.

Z istanbulskega letališča so po navedbah župana ponoči preusmerili 51 letov, 19 pa so jih odpovedali. Potnikom, ki so ostali ujeti na letališču, so zagotovili hrano in namestitev.

Po besedah župana je bilo to najbolj obilno deževje v več kot 80 letih, odkar vodijo evidence. Dež, ki je začel padati v sredo zjutraj in se je čez dan okrepil, medtem pada tudi danes. Po napovedih naj bi se močno deževje nadaljevalo še nekaj dni.