Istanbulsko tožilstvo vložilo obtožnice za umor Džamala Hašodžija

Iz pisarne istanbulskega tožilstva so danes zjutraj sporočili, da so pripravili obtožnico proti dvajsetim osumljencem za okrutni umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija pred poldrugim letom. Vsi osumljenci seveda prihajajo iz Saudske Arabije in so tesno povezani s saudskim dvorom. Natančneje – s saudskim prestolonaslednikom in že vsaj tri leta dejanskim vladarjem države princem Mohamedom bin Salmanom.



2. oktobra 2018 se je saudski novinar, ki je med drugim sodeloval z Washington Postom in spletnim portalom Middle East Eye, oglasil na veleposlaništvu Savdske Arabije v Istanbulu. Njegov obisk je bil vnaprej dogovorjen – Hašodži je prišel po dokumente, ki jih je potreboval za poroko. Saudski dvor je na čelu z Mohamedom bin Salmanom v želji po maščevanju – eksekuciji – le čakal na takšno priložnost.



Na dan umora je v Istanbul iz Riada prispela saudska morilska ekipa. Iz letališča so nemudoma odšli na veleposlaništvo, kjer so pripravili »vse potrebno« za umor. Ko je Džamal Hašodži, ki je bil tudi državljan Združenih držav, v popoldanskih urah vstopil v poslopje veleposlaništva, so ga nemudoma odpeljali v posebno sobo. Najprej so ga mučili, nato pa razkosali. Njegovo razkosano truplo so morilci – agentje saudskega režima – s seboj odpeljali nazaj v zalivsko kraljevino. Saudski klavci so svoje delo sicer opravili, a izjemno površno. Za seboj so pustili veliko sledi.



Turška varnostno-obveščevalna služba MIT je nemudoma zaznala »nenavadno dogajanje«. Informacije o umoru so še isti večer prišle v javnost. Med Turčijo in Saudsko Arabijo, ki sta se že dlje časa borili za primat v sunitskem delu islamskega sveta, je izbruhnil hud diplomatski spor. Padale so obtožbe, a dejstva so bila preprosto preveč očitna. Vsakomur, ki vsaj površno spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu, ali pozna dinamiko (ne le) političnega življenja v Saudski Arabiji, je bilo jasno, da umor (niti ne zares hudega) kritika režima ne bi bil mogoč brez neposrednega ukaza Mohameda bin Salmana – kronski princ je zaradi svojega vpliva, nafte in orožarskih nakupov ostal globalno nedotakljiv.

Brutalen umor in »operetno« sojenje

Tudi na turškem spisku obtoženih za umor prinčevega imena ni mogoče najti. Se pa, med drugimi, na spisku nahajata dva njegova najbližja sodelavca in zaupnika – nekdanji pomočnik saudske varnostno-obveščevalne službe Ahmed al Asiri in zloglasni dvorni svetovalec in »spin-doctor« Saud al Hatani.



Turška obtožnica 20 Saudijcev bremeni »izvedbe vnaprej načrtovanega umora s pošastnim naklepom«, tožilci pa so jo sestavili na podlagi analize telefonskih pogovorov med vpletenimi, izjavami prič ter analize Hašodžijevega mobilnega telefona in prenosnega računalnika. Da je za novinarjevo smrt neposredno odgovoren sam vrh saudskega dvora sta sicer potrdili tudi ločeni preiskavi Združenih narodov in CIA.



Saudski dvor, ki je umor Hašodžija pripisal »umazanim elementom« in decembra lani zaradi umora na smrt obtožil pet ljudi, tri pa na zaporno kazen, obenem pa zavrgel obtožbe proti Hataniju in Asiriju, se na potezo istanbulskega tožilstva za zdaj ni odzval.