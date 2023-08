Italija bi rada odšla in ostala hkrati

V nadaljevanju preberite:

Obisk Giorgie Meloni v Washingtonu in njena napoved, da bo obiskala tudi Peking, razburjata poletno politično sceno v Italiji. Olja na ogenj je prilil obrambni minister Guido Crosetto, premierkin zaupnik. Napovedal je odhod iz sporazuma s Kitajci, pa v isti sapi poudaril, da si Italija noče delati izgub in škode, dobrih odnosov s Kitajci nikakor noče pokvariti.

O tem bo Rim vsekakor odločal šele decembra, ko se izteče sedanji sporazum s Pekingom. Francozi, ki niso del svilne poti, imajo milijardne posle s Kitajci, prodajajo jim letala, zaveznikom očita Crosetto.

Guido Crosetto je že na prvi pogled najbolj opazen med italijanskimi vladnimi politiki. Skoraj dva metra je visok, primerno težak, silak je, ki ga mediji primerjajo s filmskim likom iz risanke, pravijo mu modri Shrek. Pravi velikan je, ki zna premierko v javnosti dvigniti v naročje, je pa tudi eden njenih najbolj zvestih sodelavcev.

Po vrnitvi iz Washingtona ga je očitno izbrala za razlagalca rimske politike do Pekinga in Washingtona, pa tudi do Afrike. O tem je spregovoril za najbolj brani časnik Corriere della Sera.