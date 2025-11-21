Italija dobila opomin Bruslja zaradi motenja radijskih signalov

Bruselj je začel postopek proti Italiji, ker kljub dolgotrajni izmenjavi ni sprejela ukrepov za odpravo motenj, ki jih italijanski radijski oddajniki FM povzročajo radijskim programom v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem, v Franciji in na Malti. Evropska komisija je tako Italiji poslala prvi uradni opomin (INFR(2025)2153) zaradi neskladnosti z evropskim zakonikom o elektronskih komunikacijah (direktiva EU 2018/1972) in okvirno direktivo 2002/21/ES.

Kakor ugotavlja komisija, Italija ni sprejela zadostnih upravnih ukrepov za odpravo škodljivih motenj, ki jih povzročajo italijanski radijski oddajniki v sosednjih državah članicah v frekvenčnem pasu FM (87,5–108 MHz). Motnje se raztezajo predvsem na francosko, hrvaško, malteško in slovensko ozemlje ter preprečujejo radiodifuznim oddajnikom v posameznih državah uporabo radijskega spektra v pasu FM za lastne nacionalne radijske kanale.

Evropska komisija je Italiji izdala prvi uradni opomin. FOTO: Zhao Dingzhe/Xinhua, AFP

Kljub dolgoletnim izmenjavam z Italijo v okviru skupine za politiko radijskega spektra komisija meni, da Italija ni izpolnila svojih obveznosti iz evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah in okvirne direktive. Zato je Italiji poslala uradni opomin, v Rimu pa imajo zdaj dva meseca časa, da odgovorijo na navedene argumente.

Če ne bo zadovoljivega odgovora, se lahko evropska komisija odloči izdati obrazloženo mnenje oziroma drugi opomin. Če država članica ne ukrepa v skladu z obrazloženim mnenjem v postavljenem roku, se komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije.