Trinajst mladoletnih ovadili zaradi poveličevanja fašizma, orožja in otroške pornografije

Ob preiskavi so v javnost prišle podobe orožja s svastikami, podobe Hitlerja in Mussolinija, zamegljeni posnetki fizičnih napadov, napisi White pride ipd.

V Italiji odmeva razkritje skupine mladoletnih iz Siene in okolice, ki jih ob tem, da obiskujejo isto šolo, povezuje poveličevanje fašizma, rasnega sovraštva, posedovanje orožja in celo lastništvo gradiva s področja spolnih zlorab otrok oziroma mladoletnikov.

Kot navaja novinarska agencija Ansa, se je razkrinkavanje skupine začelo, ko je starš nekega fanta prijavil, da so njegovega sina vrstniki nagovorili in mu ponudili, da mu lahko priskrbijo strelno orožje.

Sledila je preiskava, ki je pripeljala do 13 mladoletnikov. Te je ovadila enota Digos iz Siene (posebna policijska enota za preiskovanje političnega ekstremizma). Doslej je znano, da gre za mlade, ki prihajajo iz družin srednjega sloja, vsi so starejši od 16 let, nekateri bodo kmalu polnoletni. Med njimi je tudi eno dekle.

Skušali priti do orožja z namenom organiziranja patrulj

Digos je odkril štiri skupine mladih skrajnih desničarjev. Prva je bila aktivna že od leta 2024, druga pa se je poimenovala Fašistična republikanska stranka. V njihovem komuniciranju na družbenih omrežjih so zaznali zanimanje za orožje, poveličevanje Mussolinija in Hitlerja, prezir do priseljencev in uporabo sovražnega govora.

Mladoletniki so si delili videoposnetke pretepov in napadov, predvsem na tujce iz držav zunaj EU. Posnetkov sicer niso mogli povezati z osumljenci, prav tako nihče od njih ni bil udeležen v napadih ali nasilnih incidentih. Preiskavo je vodilo tožilstvo za mladoletnike v Firencah.

Po navedbah preiskovalcev naj bi nekateri med osumljenci skušali priti do orožja – med drugim do boksarjev, pištol in samostrelov, tudi prek specializiranih spletnih strani in stikov – z namenom organiziranja patrulj ali kaznovalnih pohodov proti tujcem, muslimanom ali skupnosti LGBT.

Že na začetku preiskave so sicer pri dveh mladoletnikih odkrili dvocevno puško in naboje.