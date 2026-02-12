Prvič v Italiji: zapor zaradi obnavljanja fašistične stranke

Sodišče v Bariju na jugu Italije je izreklo kazni do dveh let in šestih mesecev zapora ter pet let odvzema političnih pravic v procesu zaradi poskusa obnove fašistične stranke in napada skvadristov CasaPounda na udeležence protesta proti nekdanjemu ministru za notranje zadeve Matteu Salviniju leta 2018. Kot navaja portal La Repubblica, gre za prvo takšno razsodbo v Italiji.

Skrajne desničarje iz ene najbolj prepoznavnih fašističnih skupin v Italiji so obsodili zaradi kaznivih dejanj poskusa ponovne organizacije fašistične stranke in organizacije fašistične manifestacije. Ob zapornih kaznih so jim dosodili tudi odvzem političnih pravic za pet let. Nekaterim so dosodili višje kazni, in sicer zaradi nasilja.

Tri obtožence so obsodili na leto in šest mesecev zapora, sedmim pa so izrekli višjo kazen dveh let in šestih mesecev zapora. Za slednje je sodišče ugotovilo tudi kaznivo dejanje povzročanja telesnih poškodb.

Protest proti obisku notranjega ministra

Napad se je zgodil 21. septembra 2018, in sicer v četrti Libertà v Bariju, kjer je potekal protest proti obisku Salvinija. Gre za prvo sodbo v Italiji, ki priznava kršitev t. i. zakona Scelba – ta prepoveduje ponovno organizacijo fašistične stranke – proti članom CasaPounda. Nacionalna partizanska zveza Anpi je nastopila kot civilna stranka v procesu.

Zakon Scielba so sicer v Italiji sprejeli leta 1952, njegov namen je bil preprečiti ponovno vzpostavitev fašističnih organizacij v Italiji po drugi svetovni vojni. Ključni promotor tega zakona je bil tedanji minister za notranje zadeve Mario Scelba, po katerem se imenuje.