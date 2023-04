Italija kot Madžarska in kot Italija pred stoletjem

V nadaljevanju preberite:

V Italiji so ugotovili, da rodnost v državi še ni bila tako nizka. Lani so našteli vsega 400.000 rojstev, kar pomeni, da so na svetovnem dnu. Zazvonili so vsi zvonovi, nemudoma sta se oglasila premierka Giorgia Meloni in njen svak Francesco Lollobrigida, nečak slovite igralke, eden izmed vodilnih na skrajni desnici, ki je združena v Bratih Italije. Podpihovanje sovraštva do priseljencev in tujcev prerašča v zakonske ureditve, ki spominjajo na Madžarsko, še bolj pa na Italijo v tridesetih letih prejšnjega stoletja, so posvarili analitiki.