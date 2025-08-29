Na spletu delili ponarejene intimne fotografije, žrtev tudi Giorgia Meloni

V četrtek so italijanske oblasti zaprle spletno stran Phica, kjer so uporabniki objavljali obdelane in ponarejene fotografije znanih italijanskih žensk. Med njimi sta se znašli tudi italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni in vodja opozicije Elly Schlein ter številne igralke, političarke in vplivnice, poroča Guardian.

Uporabniki so fotografije, ki so jih spremljali vulgarni in seksistični opisi, našli na osebnih profilih žensk na družbenih omrežjih ali pa so jih vzeli iz baz javnih medijev, denimo, intervjujev in političnih dogodkov. Uporabniki so gradivo nato obdelali tako, da so določen del telesa na fotografiji približali ali ustvarili seksualno pozo, preden so ga objavili na »VIP odseku« spletne strani. Phica je imela pred zaprtjem več kot 700.000 naročnikov.

Phica obstaja že od leta 2005 in je delovala nemoteno, dokler prijave zoper spletno stran niso podale številne političarke Demokratske stranke, med drugimi tudi Valeria Campagna. »Prijave nisem podala le zaradi sebe, temveč zaradi vseh deklet in žensk, ki nimajo istih orodij, iste varnosti in možnosti, da se izpostavijo medijem in družbenemu pritisku,« je zapisala 27-letna političarka in dodala: »Zaprtje spletne strani je korak naprej. Dogodek dobiva vse več pozornosti in vse več je zavedanja o problematiki. A če si zares želimo spremembe, potrebujemo več: potreben je korenit kulturni premik.«

Škandal je v Italiji ponovno spodbudil debato o mizoginji in nasilju na podlagi spola, potem ko je pretekli teden rimska policija zaprla italijansko facebook stran Mia Moglie (Moja žena), kjer so moški objavljali intimne fotografije svojih partnerk, sester in neznank brez njihovega privoljenja.

Na Univerzi v Milanu so leta 2019 izvedli študijo, kjer so ugotovili, da je 20 odstotkov Italijank doživelo vsaj eno obliko deljenja intimnih fotografij brez njihovega dovoljenja.

Italijanska različica gibanja #jaztudi

Italijanska predsednica vlada in njena sestra Arianna Meloni, ki je bila prav tako ena izmed žrtev uporabnikov Phice, se na vprašanja novinarjev glede zločina ni odzvala, poroča Corriere della Sera. Med žrtvami Phice so tudi igralka in režiserka Paola Cortellesi in vplivnica Chiara Ferragni. Zavržnim dejanjem uporabnikov Phice niso ubežale niti desničarske političarke, med njimi Alessandra Mussolini, vnukinja Benita Mussolinija, in ministrica za turizem Daniela Santanchè.

Campagna je bila med prvimi, ki so zoper spletne strani podale uradno prijavo, kmalu pa so se ji pridružile strankarske kolegice Alessia Morani, Alessandra Moretti in Lia Quartapelle. Njihov pogum je spodbudil tudi nekatere druge žrtve, da so preko spletne peticije zbrali preko 150.000 podpisov za zaprtje Phice. Italijanski mediji dogajanje označujejo za italijansko različico gibanja #jaztudi (ang. #MeToo).

Začetki ameriškega gibanja #jaztudi (ang. #MeToo) segajo v leto 2006, gibanje pa se je razširilo leta 2017 v luči obtožb proti Harveyu Weinsteinu. FOTO: Shutterstock

Mary Galati, pobudnica spletne peticije za zaprtje Phice, se je dvakrat uradno pritožila nad spletno stranjo, potem ko je izvedela, da je bila leta 2023 na njej objavljena njena fotografija. Kljub temu njena prizadevanja niso obrodila sadov, dokler o težavi niso spregovorile znane političarke.

Julija je italijanski senat odobril zakon, ki je prvič predstavil pravno opredelitev femicida v kazensko pravo in ga kaznoval z dosmrtnim zaporom. Obenem je zvišal kazni za zločine, kot so zalezovanje, spolno nasilje in maščevalna pornografija.

Predsednik italijanskega senata Ignazio La Russa je škandal Phica strogo obsodil in izrazil upanje, da bodo pristojne oblasti hitro našle odgovorne. Policija že vodi preiskavo, piše The Guardian.