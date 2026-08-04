Sever Italije stresel potres

Danes dopoldne, okoli 10.15, je območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane stresel potres z magnitudo 4,3, so sporočili z italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV). Njegovo žarišče je bilo približno sedem kilometrov od Pise na globini osmih kilometrov.

Za zdaj niso poročali o poškodovanih ali gmotni škodi, prav tako ni bil poškodovan med turisti priljubljeni poševni stolp, po katerem je Pisa svetovno znana. Za obiskovalce je ostal odprt.

Potres na severu Toskane so čutili tudi prebivalci v mestih Lucca, Firence in Massa. Številni so zbežali na ulice v strahu pred rušenjem stavb, poročajo tuje tiskovne agencije.

Potres tudi v Neaplju

Minuli petek je potres z magnitudo 4,7 prizadel tudi Neapelj in njegovo okolico. Šlo je za najmočnejši potres v tem južnem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. Poškodovanih je bilo 26 ljudi.

Danes pa je v Neaplju potekal protestni shod, na katerem so prebivalci od države zahtevali boljšo zaščito pred potresi. Na transparentih so med drugim imeli napise, kot so »Sram naj vas bo«, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Neapelj in okolico je prizadel potres z magnitudo 4,7. Poškodovanih je bilo 26 ljudi. FOTO: Salvatore Laporta/Reuters

Več sto ljudi je v mestu Pozzuoli v bližini Neaplja protestiralo proti dolgotrajni prekinitvi oskrbe z vodo po potresu. Po poročanju italijanskih medijev, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, so blokirali pristanišče, policija je območje zavarovala, do spopadov pa ni prišlo.

Protestniki, na čelu katerih so bili starejši, družine z otroki in invalidi, so zahtevali tudi podporo za ljudi, ki so morali po potresu zapustiti svoja stanovanja, saj je bilo 57 stavb razglašenih neprimernih za bivanje, 395 stanovanj pa so evakuirali. Demonstranti so zahtevali tudi srečanje z notranjim ministrom Matteom Piantedosijem, ki naj bi jutri obiskal Neapelj.