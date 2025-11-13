  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Italija odprla preiskavo o »snajperskih safarijih« v obleganem Sarajevu

    Po nekaterih poročilih so bile cene različne glede na to, ali je bil cilj strelca moški, ženska ali otrok.
    V tovrstnih praksah je sodelovalo »veliko ljudi, vsaj sto«, pri čemer so Italijani plačevali zelo visoke zneske – do 100.000 evrov (v današnji vrednosti). FOTO: Mike Persson/AFP
    V tovrstnih praksah je sodelovalo »veliko ljudi, vsaj sto«, pri čemer so Italijani plačevali zelo visoke zneske – do 100.000 evrov (v današnji vrednosti). FOTO: Mike Persson/AFP
    Iz. R.
    13. 11. 2025 | 07:34
    13. 11. 2025 | 08:11
    4:14
    Državno tožilstvo v Milanu je odprlo preiskavo zaradi obtožb, da so italijanski državljani med vojno v Bosni in Hercegovini v začetku 90. let potovali na tako imenovane »snajperske safarije«, poroča BBC.

    O filmu z zlobo, ki je ne boste pozabili

    Po navedbah prič in novinarjev so menda Italijani in drugi tujci plačevali visoke vsote denarja, da bi lahko streljali na civiliste v obleganem Sarajevu.

    Premožni posamezniki plačevali za možnost ubijanja civilistov

    Kazensko ovadbo je vložil italijanski novinar in pisatelj Ezio Gavazzeni, ki v njej opisuje lov na ljudi, v katerem so sodelovali premožni posamezniki, navdušeni nad orožjem. Plačevali so za možnost ubijanja neoboroženih civilistov s srbskih položajev po hribih okoli Sarajeva.

    Po nekaterih poročilih so bile cene različne glede na to, ali je bil cilj moški, ženska ali otrok. Med štiriletnim obleganjem Sarajeva je umrlo več kot 11.000 ljudi.

    Medtem ko je v Jugoslaviji divjala vojna, je bilo Sarajevo obkoljeno s srbskimi silami, ki so mesto neprestano obstreljevale in nad njim izvajale ostrostrelski teror.

    Film Sarajevo Safari (2022) slovenskega režiserja Mirana Zupaniča navaja, da so bili v ubijanja vključeni posamezniki iz več držav – med drugim iz ZDA, Rusije in Italije. FOTO: Arhiv CD
    Film Sarajevo Safari (2022) slovenskega režiserja Mirana Zupaniča navaja, da so bili v ubijanja vključeni posamezniki iz več držav – med drugim iz ZDA, Rusije in Italije. FOTO: Arhiv CD

    Podobne obtožbe o »lovcih na ljudi« iz tujine so se pojavile že večkrat, a tokrat italijanski tožilec za protiterorizem Alessandro Gobbis preučuje dokaze, ki jih je zbral Gavazzeni, vključno s pričanjem nekdanjega častnika bosanske vojaške obveščevalne službe.

    Bosanske oblasti za safarije izvedele konec leta 1993

    Omenjena obtožba se nanaša na umor. Bosanski častnik je menda razkril, da so bosanske oblasti za te t. i. safarije izvedele konec leta 1993, nato pa informacije posredovale italijanski vojaški obveščevalni službi (Sismi) v začetku leta 1994.

    Uvedli preiskavo o navedbah iz dokumentarnega filma Sarajevo safari

    Po poročanju agencije Ansa je častnik povedal, da so iz Sismija čez nekaj mesecev odgovorili: »Ugotovili smo, da so turisti na 'safari' leteli iz Trsta in se nato odpravili v hribe nad Sarajevom. Zadevo smo ustavili in safarijev ne bo več.« V dveh do treh mesecih so se ta potovanja dejansko prenehala.

    Na Sarajevo in Sarajevčane so streljali turisti s hribov, priča Zupaničev film. FOTO: Arsmedia
    Na Sarajevo in Sarajevčane so streljali turisti s hribov, priča Zupaničev film. FOTO: Arsmedia

    Gavazzeni, ki sicer poroča o terorizmu in mafiji, je za »ostrostrelske ture« prvič slišal že pred tremi desetletji, ko je o tem brez trdnih dokazov pisal časnik Corriere della Sera. K temi se je vrnil po ogledu dokumentarnega filma Sarajevo Safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča, ki navaja, da so bili v ubijanja vključeni posamezniki iz več držav – med drugim iz ZDA, Rusije in Italije.

    V »snajperskem safariju« sodelovalo vsaj sto ljudi

    Novinar je nato začel poglobljeno raziskavo in februarja italijanskemu tožilstvu predal 17-stranski dosje, ki je menda vključeval tudi poročilo nekdanje županje Sarajeva Benjamine Karić. Preiskava v Bosni in Hercegovini pa se je medtem ustavila.

    Za časnik La Repubblica je Gavazzeni povedal, da je v teh praksah sodelovalo »veliko ljudi, vsaj sto«, pri čemer so Italijani plačevali zelo visoke zneske – do 100.000 evrov (v današnji vrednosti).

    Leta 1992 je kamera ujela pokojnega ruskega nacionalista in pisatelja Eduarda Limonova, kako iz težkega mitraljeza strelja proti Sarajevu. Spremljal ga je vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić, ki je bil kasneje v Haagu obsojen zaradi genocida. Limonov za svoje »vojne počitnice« ni plačal – Karadžića je občudoval in mu dejal: »Mi Rusi bi se morali zgledovati po vas.«

    Italijanski tožilci in policija menda zdaj poskušajo identificirati priče, da bi ugotovili, kdo vse je sodeloval v dogajanju.

    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    SarajevoItalijaBosna in Hercegovina&quot;snajperski safari&quot;

    Razno
    Intervju

    Ljubezen živi naprej, tudi ko osebe ni več (pogovor o žalovanju in upanju)

    Iz izgube se lahko rodi nova moč. Intervju s Katjo Bricman o žalovanju, sprejemanju in tem, kako po smrti bližnjega ponovno najti smisel in mir v sebi.
    Danaja Lorenčič 13. 11. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, Luka Dončić ne igra več?

    Tokrat so bralci spraševali Areno in Kanal A, ali ne bodo več predvajali NBA, spraševali ali je Sisi res jahala v Sloveniji in pohvalili Čas slovesa
    13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers slabši kot Olimpija, LA pripravljen na kraljevo vrnitev

    Boleč poraz v Oklahomi je razgalil šibke točke LA Lakers. Za vikend dve priložnosti, da turnejo končajo s pozitivnim izidom.
    Nejc Grilc 13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
