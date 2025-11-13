Italija odprla preiskavo o »snajperskih safarijih« v obleganem Sarajevu

Državno tožilstvo v Milanu je odprlo preiskavo zaradi obtožb, da so italijanski državljani med vojno v Bosni in Hercegovini v začetku 90. let potovali na tako imenovane »snajperske safarije«, poroča BBC.

Po navedbah prič in novinarjev so menda Italijani in drugi tujci plačevali visoke vsote denarja, da bi lahko streljali na civiliste v obleganem Sarajevu.

Premožni posamezniki plačevali za možnost ubijanja civilistov

Kazensko ovadbo je vložil italijanski novinar in pisatelj Ezio Gavazzeni, ki v njej opisuje lov na ljudi, v katerem so sodelovali premožni posamezniki, navdušeni nad orožjem. Plačevali so za možnost ubijanja neoboroženih civilistov s srbskih položajev po hribih okoli Sarajeva.

Po nekaterih poročilih so bile cene različne glede na to, ali je bil cilj moški, ženska ali otrok. Med štiriletnim obleganjem Sarajeva je umrlo več kot 11.000 ljudi.

Medtem ko je v Jugoslaviji divjala vojna, je bilo Sarajevo obkoljeno s srbskimi silami, ki so mesto neprestano obstreljevale in nad njim izvajale ostrostrelski teror.

Film Sarajevo Safari (2022) slovenskega režiserja Mirana Zupaniča navaja, da so bili v ubijanja vključeni posamezniki iz več držav – med drugim iz ZDA, Rusije in Italije. FOTO: Arhiv CD

Podobne obtožbe o »lovcih na ljudi« iz tujine so se pojavile že večkrat, a tokrat italijanski tožilec za protiterorizem Alessandro Gobbis preučuje dokaze, ki jih je zbral Gavazzeni, vključno s pričanjem nekdanjega častnika bosanske vojaške obveščevalne službe.

Bosanske oblasti za safarije izvedele konec leta 1993

Omenjena obtožba se nanaša na umor. Bosanski častnik je menda razkril, da so bosanske oblasti za te t. i. safarije izvedele konec leta 1993, nato pa informacije posredovale italijanski vojaški obveščevalni službi (Sismi) v začetku leta 1994.

Po poročanju agencije Ansa je častnik povedal, da so iz Sismija čez nekaj mesecev odgovorili: »Ugotovili smo, da so turisti na 'safari' leteli iz Trsta in se nato odpravili v hribe nad Sarajevom. Zadevo smo ustavili in safarijev ne bo več.« V dveh do treh mesecih so se ta potovanja dejansko prenehala.

Na Sarajevo in Sarajevčane so streljali turisti s hribov, priča Zupaničev film. FOTO: Arsmedia

Gavazzeni, ki sicer poroča o terorizmu in mafiji, je za »ostrostrelske ture« prvič slišal že pred tremi desetletji, ko je o tem brez trdnih dokazov pisal časnik Corriere della Sera. K temi se je vrnil po ogledu dokumentarnega filma Sarajevo Safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča, ki navaja, da so bili v ubijanja vključeni posamezniki iz več držav – med drugim iz ZDA, Rusije in Italije.

V »snajperskem safariju« sodelovalo vsaj sto ljudi

Novinar je nato začel poglobljeno raziskavo in februarja italijanskemu tožilstvu predal 17-stranski dosje, ki je menda vključeval tudi poročilo nekdanje županje Sarajeva Benjamine Karić. Preiskava v Bosni in Hercegovini pa se je medtem ustavila.

Za časnik La Repubblica je Gavazzeni povedal, da je v teh praksah sodelovalo »veliko ljudi, vsaj sto«, pri čemer so Italijani plačevali zelo visoke zneske – do 100.000 evrov (v današnji vrednosti).

Leta 1992 je kamera ujela pokojnega ruskega nacionalista in pisatelja Eduarda Limonova, kako iz težkega mitraljeza strelja proti Sarajevu. Spremljal ga je vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić, ki je bil kasneje v Haagu obsojen zaradi genocida. Limonov za svoje »vojne počitnice« ni plačal – Karadžića je občudoval in mu dejal: »Mi Rusi bi se morali zgledovati po vas.«

Italijanski tožilci in policija menda zdaj poskušajo identificirati priče, da bi ugotovili, kdo vse je sodeloval v dogajanju.