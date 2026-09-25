Italija prepoveduje burke, Avstrija tudi hidžabe

Vprašanje verskih oblačil, zlasti naglavnih rut in oblačil, ki zakrivajo obraz, ostaja predmet razprav. Zagovorniki omejitev te utemeljujejo z varnostnimi vidiki, kritiki pa opozarjajo na poseganje v versko svobodo ter pravice manjšin. Pri otrocih se odpira še vprašanje razmerja med pravico staršev do verske vzgoje in pravico otroka do samostojnega odločanja o lastni identiteti. Kljub različnim pogledom številne evropske države, tudi v neposredni bližini Slovenije, zaostrujejo pravila o verskih oblačilih.

V Italiji je svet ministrov v četrtek potrdil odlok o šolstvu, s katerim so med drugim prepovedani burke in nikabi v šolah. Premierka Giorgia Meloni je ukrepe označila za »ukrepe zdrave pameti«, ki po njenem ne delijo, ampak spodbujajo integracijo, preprečujejo nastajanje »getoiziranih razredov« in zagotavljajo enake možnosti učencem. Odlok prinaša tudi omejitve pri oblikovanju razredov in dodatne ukrepe za učenje italijanščine.

Tudi kirurške maske

Po začetku veljavnosti odloka bodo za kršitve prepovedi zakrivanja obraza predvidene globe od 200 do 1000 evrov. Če bo imel obraz zakrit mladoletnik, bodo globo plačali starši. Prepoved se nanaša na prihod v šolo oziroma udeležbo pri šolskih dejavnostih z zakritim obrazom, kar vključuje burko in nikab, brez zdravstvenega razloga pa tudi kirurške maske, je poročala agencija Ansa.

Italija ni osamljen primer. Avstrija je z novim šolskim letom učenkam do 14. rojstnega dne prepovedala nositi naglavno ruto, ki zakriva glavo »po islamski tradiciji«. Prepoved od 1. septembra velja v šolskih stavbah in na šolskem zemljišču javnih ter zasebnih šol, ne pa pri pouku ali šolskih dejavnostih zunaj šole.

V Islamski skupnosti Republike Slovenije menijo, da v Sloveniji ni potrebe po posnemanju ureditev drugih evropskih držav. Primeri nošenja naglavne rute v šoli so redki. Foto Shutterstock

Ob kršitvi učenko najprej pozovejo, naj sname ruto, sledijo pogovori s šolo in starši, ob ponavljajočih se kršitvah pa lahko staršem grozi globa od 150 do 800 evrov. V prvih dveh tednih so po podatkih ministrstva po Avstriji našteli okoli 80 kršitev, največ na Dunaju; v zgornji Avstriji so poročali le o štirih primerih. Tam so jih poskušali najprej reševati s pogovori z učenkami in starši, so poročali za ORF.

Ni potrebe po posnemanju V Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji so za Delo komentirali, da je pri razpravi o hidžabu, nikabu in burki treba najprej razlikovati med verskim pokrivanjem las in pokrivali, ki zakrivajo obraz. »Hidžab je za muslimanke izraz vere, identitete in osebne odločitve. Zato bi morale biti omejitve nošenja hidžaba v šolah tehtno utemeljene in ne bi smele temeljiti na predsodkih in posploševanju tega vprašanja. Nikab in burka sta popolnoma drugačni pokrivali in se ju ne sme primerjati s hidžabom,« so opozorili. Menijo, da v Sloveniji ni potrebe po posnemanju ureditev drugih evropskih držav. Primeri nošenja naglavne rute v šoli so redki. Slovenija ima svojo ustavno ureditev, tradicijo varstva človekovih pravic, pa tudi svoj družbeni kontekst. »Morebitna prepoved nošenja naglavnih rut bi podrla slovenski koncept odprtosti in multikulturnosti, v kateri živimo. Temeljno načelo naj bo svoboda veroizpovedi, enakost pred zakonom in varovanje posameznikovega dostojanstva. Šola je prostor, ki mora zagotavljati varno okolje za vse učence ter enake pogoje za vse. Slovenija je vedno zagovarjala versko svobodo, tako naj tudi ostane.«

Francija s prepovedmi od leta 2004

Francija ima stroga pravila v javnih šolah več kot dve desetletji. Zakon iz leta 2004 prepoveduje verske simbole in oblačila, s katerimi učenci očitno izražajo versko pripadnost. Mednje sodijo hidžab, judovska kipa in večji križ, diskretni verski simboli pa so dovoljeni.

Kljub različnim pogledom številne evropske države, tudi v neposredni bližini Slovenije, zaostrujejo pravila glede nošenja verskih oblačil. Foto Reuters

Leta 2023 je francosko ministrstvo za izobraževanje odločilo, da se prepoved nanaša tudi na abajo, dolgo ohlapno žensko oblačilo, in kamis, podobno moško oblačilo, kadar je njuno nošenje izraz verske pripadnosti. Od leta 2011 v Franciji velja tudi splošna prepoved zakrivanja obraza v javnem prostoru, ki zajema predvsem burke in nikabe, ne pa hidžabov. V mnenjskem članku za Guardian je francoska novinarka in aktivistka Rokhaya Diallo pred dvema letoma ocenila, da so takšne prepovedi v praksi nesorazmerno prizadele muslimanske ženske in dekleta ter prispevale k njihovemu izključevanju iz javnega prostora.

Drugod po Evropi so omejitve pogosto usmerjene predvsem v zakrivanje obraza. Na Nizozemskem in Norveškem so burke in nikabi v določenih izobraževalnih okoljih prepovedani, hidžabi pa dovoljeni, saj obraz puščajo odkrit.