Italija se pripravlja na dan po jutrišnjem

Izhodna strategija

Italija je zadnji mesec na preizkušnji, kakršne ni doživela od konca druge svetovne vojne. Do zdaj je zaradi okužbe s koronavirusom umrlo 12.000 ljudi. Foto Reuters



Delikatni položaj

Čeprav je število smrti v Italiji še vedno visoko, krivulja potrjenih okužb končno kaže znake stabilizacije in signalizira, da ostri ukrepi za omejitev epidemije, ki jih je oblast po nasvetu stroke uvedla v začetku marca , učinkujejo. Toda to ne pomeni, da si država lahko oddahne.Italijanske trobojnice so bile danes spuščene na pol droga, ko je bila na Apeninskem polotoku na pobudo županov najbolj prizadetih krajev minuta molka v spomin na vsaj 12.428 ljudi, ki so do zdaj umrli zaradi okužbe s koronavirusom. Italija je zadnji mesec na preizkušnji, kakršne ni doživela od konca druge svetovne vojne; boj z epidemijo je posredno ali neposredno prizadel vseh 60 milijonov Italijanov, ki so se morali odpovedati večini socialnih stikov, v veliko primerih tudi virom prihodkov, da bi lahko država kolikor je mogoče omejila širjenje virusa in rešila čim več življenj.Kdaj se bo življenje v Italiji vrnilo v normalne tirnice, ni znano, vsekakor pa se to ne bo zgodilo čez noč. Tako politiki kot stroka so napovedali, da bo pot v normalnost postopen proces, pri čemer bodo omejitve gibanja in gospodarskih aktivnosti odpravljene skladno z oceno stopnje tveganja bodisi za posamezno starostno skupino bodisi za posamezen gospodarski sektor.Čeprav vlado še čakajo konkretne odločitve, je iz izjav premierain njegovih ministrov razvidno, da bodo delovni procesi najprej stekli v industrijskih panogah, v katerih so nazadnje ugasnili. Podjetja bodo znova odpirali na podlagi dobavnih verig, kar bo preprečilo motnje v proizvodnji, in na podlagi tega, ali bodo pri obratovanju lahko sledila zdravstvenim standardom, kot jih bo določila vlada.Te bodo morale upoštevati tudi šole in univerze ter trgovine, bari in restavracije, ko bo vlada enkrat dala zeleno luč za njihovo vnovično odprtje. Nazadnje bodo prišle na vrsto vse oblike družabnega in kulturnega življenja. Kar zadeva omejitve gibanja, bi se lahko vlada po poročanju milanskega Il Sole 24 ore odločila za odpravo ukrepov po starostnih skupinah. Omejitve bi bile v tem primeru najprej odpravljene za mlade in zaposlene, medtem ko bi za starejše, ki veljajo za najbolj rizično skupino, obveljale vsaj še nekaj časa.Upad novih primerov okužbe v zadnjih dneh je vzrok za optimizem, da se epidemija vendarle približuje vrhuncu. Da je vrhunec efektivno dosegla, meni predsednik italijanskega nacionalnega inštituta za zdravje (ISS), toda tako on kot drugi strokovnjaki opozarjajo, da je položaj delikaten in se lahko hitro znova obrne na slabše. Tudi zato je Contejeva vlada podaljšala veljavnost izrednih ukrepov do velike noči, kljub znakom, da omejitve gibanja puščajo ne samo velike gospodarske, ampak tudi družbene posledice.Skrb za zdravje se umika skrbi za preživetje, saj se čedalje več Italijanov spoprijema s socialno stisko. To velja zlasti v okoljih, v katerih je že pred izbruhom virusa prevladovala revščina oziroma kjer so ljudje z nizkimi prihodki živeli iz meseca v mesec.