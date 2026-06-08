Italijanskega poslanca obtožili spolnega napada, on: »Če smem reči, sem čeden moški«

Francesco Silvestro je v italijanski senat kot poslanec vstopil leta 2022. Pred tem je predsedoval občinskemu svetu Arzana pri Neaplju. Foto Merulana/wikipedia

Italijanska Repubblica je razkrila, da je 52-letna podjetnica poslanca italijanske desne stranke Naprej Italija Francesca Silvestra obtožila spolnega nasilja. Zgodil naj bi se pred več kot letom v njegovi pisarni v palači San Luigi de’ Francesi.

Preiskava, ki je stekla, zadeva tako tega politika, ki je predsednik dvodomne komisije za regionalne zadeve, kot tudi enega izmed pripadnikov vojske oziroma karabinjerjev Antonia P.

Kot piše Repubblica, velja v zvezi s primerom najstrožja zaupnost, a je po dostopnih informacijah urad, v katerem so sprejeli kazensko ovadbo ženske, senatorja in omenjenega pripadnika vojske, sicer njegovega sorodnika, že vpisal v register osumljencev.

»Če smem reči, sem čeden moški, gospa pa je povsem običajna«

S kazenskega sodišča ni komentarjev; zadevo, ki jo je prijavila V. in jo potrdila tudi v intervjuju za Repubblico, trenutno prekriva neprebojna zavesa molka. Ženska je sicer povedala, da je nasilje doživela v poslančevi pisarni v pritličju palače Beni Spagnoli.

Silvestro se je medtem javno opravičil za žaljive besede, izrečene o prijaviteljici. Kot navaja Ansa, se je namreč na vprašanje novinarke glede obtožbe odzval: »Nikakor. Če smem reči, sem čeden moški, gospa pa je povsem običajna.«

Danes je po poročanju Repubblice obrnil ploščo: »Moje besede, izrečene med telefonskim pogovorom z novinarko Repubblice, so bile napačne,« je zapisal senator in potrdil voljo, da zadevo čim prej pojasni. »Presenetilo me je, kar mi je bilo pripisano – dogodek in obtožbe, glede katerih sem prek svojega odvetnika že izrazil začudenje in popolno nepovezanost z njimi. Opravičujem se,« dodaja, »za izraze, za katere sem menil, da so pogovorni, a jih v vsakem primeru štejem za napačne.«

Ni izključeno, da bosta oba osumljenca, ki veljata za nedolžna do pravnomočne sodbe, v najkrajšem času zaslišana skupaj z nekaterimi pričami.