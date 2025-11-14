  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Italija spreminja zakon o posilstvu in pornografiji

    Zakon o posilstvu bo temeljil na soglasju, hkrati država uvaja preverjanje starosti za zaščito mladoletnikov pred pornografijo.
    Soglasje postaja bistveno merilo za razlikovanje med sporazumnim spolnim odnosom in kaznivim dejanjem. FOTO: Htwe/Shutterstock
    Galerija
    Soglasje postaja bistveno merilo za razlikovanje med sporazumnim spolnim odnosom in kaznivim dejanjem. FOTO: Htwe/Shutterstock
    Ž. U.
    14. 11. 2025 | 11:39
    14. 11. 2025 | 11:56
    4:59
    A+A-

    Italijanski parlament po poročanju Euronews spreminja zakonodajo o spolnem nasilju in v središče postavlja izrecno soglasje, namesto da bi se kot doslej osredotočal zgolj na fizično prisilo ali grožnje.

    image_alt
    Otresti se prepričanja, da je ženska lahko le mati, ni preprosto

    Odbor za pravosodje v poslanski zbornici je soglasno potrdil ključno dopolnilo k zakonu o spolnem nasilju. Besedilo, ki ga navaja L'Unione Sarda, prvič uvaja načelo »prostovoljnega in trenutnega soglasja«. Po poročanju Notizie.it gre za »zakonodajno revolucijo«, saj soglasje postaja bistveno merilo za razlikovanje med sporazumnim spolnim odnosom in kaznivim dejanjem.

    Soglasje obeh vodilnih političark

    Predlog dopolnila sta vložili Michela Di Biase iz Demokratske stranke (PD) in Carolina Varchi iz stranke Bratje Italije (FdI). Kot poročajo parlamentarni viri, ki jih navaja Euronews, sta predlog po stikih v zadnjih dneh neposredno podprli tudi voditeljici obeh strank Elly Schlein (PD) in premierka Giorgia Meloni (FdI).

    »To je pomemben korak naprej za italijanski kazenski zakonik,« je po navedbah Euronews dejala Michela Di Biase. »To novo besedilo predstavlja veliko kulturno spremembo, saj smo bili prepogosto priča temu, da so se bile ženske prisiljene zagovarjati celo ob nasilju, ki so ga utrpele. Seks brez soglasja je posilstvo,« je pojasnila.

    Predlog sta po stikih neposredno podprli tudi voditeljici obeh strank, Elly Schlein (PD) in premierka Giorgia Meloni (FdI). FOTO: Tiziana Fabi/AFP
    Predlog sta po stikih neposredno podprli tudi voditeljici obeh strank, Elly Schlein (PD) in premierka Giorgia Meloni (FdI). FOTO: Tiziana Fabi/AFP

    Tudi vodja opozicije Elly Schlein je na družbenih omrežjih objavila fotografijo rokovanja z Giorgio Meloni in zapisala: »Brez soglasja je vedno nasilje. Samo 'ja' pomeni 'ja'!«. Po njenih besedah gre za »temeljno kulturno spremembo v boju proti nasilju na podlagi spola« in dokaz, da je mogoče pri pomembnih vprašanjih najti skupni jezik med večino in opozicijo.

    Kaj prinaša nov zakon?

    Novi predlog spreminja 609. člen kazenskega zakonika. Besedilo, ki ga povzema L'Unione Sarda, določa, da se »kdor koli, ki opravi ali povzroči, da se nad njim opravi, ali se podvrže spolnim dejanjem druge osebe brez prostovoljnega in trenutnega soglasja slednje, kaznuje s kaznijo od šest do dvanajst let zapora«.

    image_alt
    Biti ženska

    Novo besedilo po poročanju Euronews soglasje opredeljuje kot »prostovoljno, zavestno in nedvoumno izraženo voljo osebe za sodelovanje v spolnem dejanju«, ki mora veljati ves čas trajanja dejanja in ga je mogoče kadarkoli preklicati.

    Soglasje, pridobljeno s prisilo, grožnjo, prevaro, zlorabo avtoritete ali z izkoriščanjem stanja fizične ali psihične ranljivosti, po novem dopolnilu ni veljavno. Enake kazni veljajo tudi za tiste, ki nekoga prisilijo v spolno dejanje z nasiljem ali grožnjami.

    Zakonodaja v središče postavlja izrecno soglasje, namesto da bi se osredotočala na prisilo. FOTO: Andreas Solaro/AFP
    Zakonodaja v središče postavlja izrecno soglasje, namesto da bi se osredotočala na prisilo. FOTO: Andreas Solaro/AFP

    Sprememba zakonodajo usklajuje z istanbulsko konvencijo in sodno prakso italijanskega vrhovnega sodišča, ki je po navedbah Euronews že priznalo spolno nasilje tudi v odsotnosti fizičnega odpora žrtve.

    Dopolnilo mora zdaj še skozi poslansko zbornico, nato pa roma še v senat.

    Italija začenja tudi preverjanje starosti na pornografskih straneh

    Medtem ko parlament spreminja zakonodajo o soglasju, pa italijanski organi začenjajo tudi z bojem proti dostopu mladoletnikov do pornografskih vsebin. Italija je v sredo začela uveljavljati zahtevo, da morajo platforme za odrasle preverjati starost svojih uporabnikov, poroča tiskovna agencija Ansa.

    Postopek bo deloval prek modela »dvojne anonimnosti«. Za dokazovanje polnoletnosti bodo uporabili certificirane neodvisne tretje osebe. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Postopek bo deloval prek modela »dvojne anonimnosti«. Za dokazovanje polnoletnosti bodo uporabili certificirane neodvisne tretje osebe. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Italijanski organ za komunikacije (Agcom) je v izjavi poudaril, da novi postopek preverjanja starosti trenutno velja le za spletna mesta s sedežem v Italiji, poroča Ansa.it. Spletna mesta s sedežem v tujini imajo čas za uskladitev do 1. februarja 2026, še navaja isti vir.

    image_alt
    Onlyfans model: Nihče ni vedel, da je bil na drugi strani v bistvu moški

    Postopek bo po poročanju Il Sole 24 Ore deloval prek modela »dvojne anonimnosti«. To pomeni, da bodo za dokazovanje polnoletnosti uporabili certificirane neodvisne tretje osebe, ki že imajo podatke o starosti uporabnika (vendar ne gre za sistem SPID). Na ta način spletna stran ne bo prejela nobenih informacij o uporabniku, preveritelj pa ne bo vedel, do katere strani uporabnik dostopa.

    Združenje za varstvo potrošnikov Codacons ukrep sicer pozdravlja, a hkrati opozarja, da gre za »kapljo v morje«, poroča Il Sole 24 Ore.

    Združenje za varstvo potrošnikov Codacons opozarja, da gre za »kapljo v morje«. Opozarjajo, da je prepoved mogoče »zlahka zaobiti« z uporabo omrežja VPN. FOTO: Andrej Ivanov/AFP
    Združenje za varstvo potrošnikov Codacons opozarja, da gre za »kapljo v morje«. Opozarjajo, da je prepoved mogoče »zlahka zaobiti« z uporabo omrežja VPN. FOTO: Andrej Ivanov/AFP

    Opozarjajo, da prepoved velja le za dostop iz Italije in jo je mogoče zlahka zaobiti z uporabo omrežja VPN, ki uporabniku dodeli naslov IP iz druge države.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Razkritje

    ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

    Po navedbah Shamsa Charanie je znotraj organizacije Dallas Mavericks glede odmevne menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.
    Peter Zalokar 13. 11. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Italijaspolno nasiljepornografijaposilstvospolne zlorabenasilje nad ženskamikazenski zakonik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Po smrti v Novem mestu

         V živo: Direktor PU Novo mesto odstopil, nadaljeval bo na drugem delovnem mestu

    Nadzor nad delom PU Novo mesto je pokazal številne pomanjkljivosti pri delu novomeške policije.
    14. 11. 2025 | 13:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Incident

    Rubialesa stric obmetaval z jajci

    Nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa so obmetavali z jajci. Policija je napadalca aretirala.
    Tim Erman 14. 11. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iz prve roke

    Zlatan Ibrahimović: V Španiji igrajo, v Italiji se branijo, v Angliji tečejo

    Nekdanji nogometni zvezdnik je iz lastnih izkušenj razkril značilnost najmočnejših evropskih ligi. Od največjih petih ni igral le v bundesligi.
    14. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 11. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bavarski dvor

    Sindikat voznikov po napadu na Bavarskem dvoru: Dovolj je bilo!

    Opozarjajo na razvrednotenje poklica, kjer interese kapitala postavljajo pred varnost. Zahtevajo status uradne osebe, varnostne pregrade in dostojne plače.
    14. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iz prve roke

    Zlatan Ibrahimović: V Španiji igrajo, v Italiji se branijo, v Angliji tečejo

    Nekdanji nogometni zvezdnik je iz lastnih izkušenj razkril značilnost najmočnejših evropskih ligi. Od največjih petih ni igral le v bundesligi.
    14. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 11. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bavarski dvor

    Sindikat voznikov po napadu na Bavarskem dvoru: Dovolj je bilo!

    Opozarjajo na razvrednotenje poklica, kjer interese kapitala postavljajo pred varnost. Zahtevajo status uradne osebe, varnostne pregrade in dostojne plače.
    14. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo