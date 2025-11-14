Italija spreminja zakon o posilstvu in pornografiji

Italijanski parlament po poročanju Euronews spreminja zakonodajo o spolnem nasilju in v središče postavlja izrecno soglasje, namesto da bi se kot doslej osredotočal zgolj na fizično prisilo ali grožnje.

Odbor za pravosodje v poslanski zbornici je soglasno potrdil ključno dopolnilo k zakonu o spolnem nasilju. Besedilo, ki ga navaja L'Unione Sarda, prvič uvaja načelo »prostovoljnega in trenutnega soglasja«. Po poročanju Notizie.it gre za »zakonodajno revolucijo«, saj soglasje postaja bistveno merilo za razlikovanje med sporazumnim spolnim odnosom in kaznivim dejanjem.

Soglasje obeh vodilnih političark

Predlog dopolnila sta vložili Michela Di Biase iz Demokratske stranke (PD) in Carolina Varchi iz stranke Bratje Italije (FdI). Kot poročajo parlamentarni viri, ki jih navaja Euronews, sta predlog po stikih v zadnjih dneh neposredno podprli tudi voditeljici obeh strank Elly Schlein (PD) in premierka Giorgia Meloni (FdI).

»To je pomemben korak naprej za italijanski kazenski zakonik,« je po navedbah Euronews dejala Michela Di Biase. »To novo besedilo predstavlja veliko kulturno spremembo, saj smo bili prepogosto priča temu, da so se bile ženske prisiljene zagovarjati celo ob nasilju, ki so ga utrpele. Seks brez soglasja je posilstvo,« je pojasnila.

Predlog sta po stikih neposredno podprli tudi voditeljici obeh strank, Elly Schlein (PD) in premierka Giorgia Meloni (FdI). FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Tudi vodja opozicije Elly Schlein je na družbenih omrežjih objavila fotografijo rokovanja z Giorgio Meloni in zapisala: »Brez soglasja je vedno nasilje. Samo 'ja' pomeni 'ja'!«. Po njenih besedah gre za »temeljno kulturno spremembo v boju proti nasilju na podlagi spola« in dokaz, da je mogoče pri pomembnih vprašanjih najti skupni jezik med večino in opozicijo.

Kaj prinaša nov zakon?

Novi predlog spreminja 609. člen kazenskega zakonika. Besedilo, ki ga povzema L'Unione Sarda, določa, da se »kdor koli, ki opravi ali povzroči, da se nad njim opravi, ali se podvrže spolnim dejanjem druge osebe brez prostovoljnega in trenutnega soglasja slednje, kaznuje s kaznijo od šest do dvanajst let zapora«.

Novo besedilo po poročanju Euronews soglasje opredeljuje kot »prostovoljno, zavestno in nedvoumno izraženo voljo osebe za sodelovanje v spolnem dejanju«, ki mora veljati ves čas trajanja dejanja in ga je mogoče kadarkoli preklicati.

Soglasje, pridobljeno s prisilo, grožnjo, prevaro, zlorabo avtoritete ali z izkoriščanjem stanja fizične ali psihične ranljivosti, po novem dopolnilu ni veljavno. Enake kazni veljajo tudi za tiste, ki nekoga prisilijo v spolno dejanje z nasiljem ali grožnjami.

Zakonodaja v središče postavlja izrecno soglasje, namesto da bi se osredotočala na prisilo. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Sprememba zakonodajo usklajuje z istanbulsko konvencijo in sodno prakso italijanskega vrhovnega sodišča, ki je po navedbah Euronews že priznalo spolno nasilje tudi v odsotnosti fizičnega odpora žrtve.

Dopolnilo mora zdaj še skozi poslansko zbornico, nato pa roma še v senat.

Italija začenja tudi preverjanje starosti na pornografskih straneh

Medtem ko parlament spreminja zakonodajo o soglasju, pa italijanski organi začenjajo tudi z bojem proti dostopu mladoletnikov do pornografskih vsebin. Italija je v sredo začela uveljavljati zahtevo, da morajo platforme za odrasle preverjati starost svojih uporabnikov, poroča tiskovna agencija Ansa.

Postopek bo deloval prek modela »dvojne anonimnosti«. Za dokazovanje polnoletnosti bodo uporabili certificirane neodvisne tretje osebe. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Italijanski organ za komunikacije (Agcom) je v izjavi poudaril, da novi postopek preverjanja starosti trenutno velja le za spletna mesta s sedežem v Italiji, poroča Ansa.it. Spletna mesta s sedežem v tujini imajo čas za uskladitev do 1. februarja 2026, še navaja isti vir.

Postopek bo po poročanju Il Sole 24 Ore deloval prek modela »dvojne anonimnosti«. To pomeni, da bodo za dokazovanje polnoletnosti uporabili certificirane neodvisne tretje osebe, ki že imajo podatke o starosti uporabnika (vendar ne gre za sistem SPID). Na ta način spletna stran ne bo prejela nobenih informacij o uporabniku, preveritelj pa ne bo vedel, do katere strani uporabnik dostopa.

Združenje za varstvo potrošnikov Codacons ukrep sicer pozdravlja, a hkrati opozarja, da gre za »kapljo v morje«, poroča Il Sole 24 Ore.

Združenje za varstvo potrošnikov Codacons opozarja, da gre za »kapljo v morje«. Opozarjajo, da je prepoved mogoče »zlahka zaobiti« z uporabo omrežja VPN. FOTO: Andrej Ivanov/AFP

Opozarjajo, da prepoved velja le za dostop iz Italije in jo je mogoče zlahka zaobiti z uporabo omrežja VPN, ki uporabniku dodeli naslov IP iz druge države.