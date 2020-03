Italija v ključnem trenutku izgublja zaupanje v EU

Pričakujejo solidarnost

Predsednica evropske centralne banke Christine Lagarde. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Vsi smo Italijani

Italijani se žrtvujejo tako v gospodarskem smislu kot v smislu omejevanja osebnih svoboščin. Foto: REUTERS/Massimo

Epidemija koronavirusa je na preizkušnjo postavila evropsko solidarnost, koncept, ki se je v preteklih krizah – migrantski, finančni, gospodarski – izkazal za težko uresničljivega. Ne glede na to, za katero od naštetih kriz je šlo, je Italija, ustanovna članica Evropske unije, skoraj vselej potegnila kratko. Jo bo tudi tokrat?Po najhuje prizadeti evropski državi v epidemiji se širi bojazen, da se zgodovina ponavlja in da jo bo Unija v teh kritičnih trenutkih prepustila samo sebi.»Skoraj tako se zdi, kot da je boj proti virusu, podobno kot upravljanje migracij, notranji italijanski problem,« je v današnji izdaji La Repubblice zapisal urednik časnika, in s tem strnil naraščajoče frustracije Italijanov ter njihovih izvoljenih predstavnikov glede odločitev, ki so jih v odzivih na epidemijo koronavirusa do zdaj sprejemali v Bruslju in Frankfurtu.K splošnemu razočaranju so najbolj prispevale izjave predsednice Evropske centralne banke, ki je med včerajšnjo novinarsko konferenco pod vprašaj postavila dosedanjo politiko ECB, da stori vse, kar je potrebno za zaščito držav in njihovih gospodarstev v času krize. Francozinja je s tem poskrbela za rekordni skok cene zadolževanje Italije na mednarodnih trgih in rekorden padec vrednosti delnic na milanski borzi.Italijanska politika se je na njene besede odzvala ogorčeno in opozorila, da se tretje največje gospodarstvo v EU v boju z epidemijo žrtvuje v imenu celotne sedemindvajseterice. »Italija gre skozi težko obdobje in njena izkušnja z zaustavljanjem širitve koronavirusa bo verjetno koristna za vse članice EU,« je v ostro ubesedeni izjavi sinoči poudaril italijanski predsednik. »Tudi zato, vsaj ko gre za skupne interese, upravičeno pričakujemo iniciative, ki spodbujajo solidarnost, in ne takšnih, ki jo zavirajo.«Italijani se žrtvujejo tako v gospodarskem smislu kot v smislu omejevanja osebnih svoboščin tudi zato, da bi preprečili oziroma omejili širjenje epidemije drugod po Evropi, je v pogovoru za Delo pojasnil, profesor političnih ved na rimski univerzi LUISS Guido Carli. »Kar sta javnost in politika pričakovali od Bruslja in Frankfurta, je več solidarnosti: tako glede ublažitve omejitev javne potrošnje, kot jih določajo evropske pogodbe, kot pri monetarni politiki.«Odločitev ECB, da načrte italijanske vlade za odpravo krize ne podkrepi z ukrepi na področju monetarne politike, je po mnenju sogovornika škodila kredibilnosti in legitimnosti EU. »Večina Italijanov v tej odločitvi ne bo videla solidarnosti, ampak poskus izkoriščanja prizadete države.«Negativen odziv so očitno zaznali v Bruslju, kjer je predsednica evropske komisije danes poskušala omejiti nastalo škodo. »Italiji smo vsekakor pripravljeni pomagati z vsemi sredstvi. Dobili bodo vse, kar potrebujejo,« je poudarilain zaključila z besedami, da »smo v tem trenutku vsi Italijani«.