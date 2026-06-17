Italija: v parlamentu amandma za izvolitev predstavnika slovenske skupnosti

Italijanska poslanca iz vrst levosredinske Demokratske stranke sta v torek vložila amandma k predlogu novega zakona o volilni reformi, ki bi po pisanju Primorskega dnevnika lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske skupnosti v Italiji v poslansko zbornico v Rimu.

Če na listi posamezne stranke ne bo v spodnji dom parlamenta neposredno izvoljen noben kandidat iz vrst slovenske manjšine, bo namesto zadnjega izvoljenega postal poslanec kandidat iz vrst slovenske manjšine na isti listi, po pisanju tržaškega časnika predvideva amandma.

Primorski dnevnik pri tem ne navaja, kaj bi se zgodilo, če na nobeni strankarski listi ne bi bilo pripadnika slovenske manjšine ali če bi bili Slovenci na več listah.

Amandma sta v odboru za ustavna vprašanja, ki obravnava predlog novega volilnega zakona, vložila poslanca Debora Serracchiani in Gianni Cuperlo na pobudo slovenske senatorke Tatjane Rojc. K predlogu novega zakona o volilni reformi je sicer vloženih več sto amandmajev.

Poslanska zbornica bo o predlogu zakona predvidoma glasovala v prvi polovici julija, nato ga bo obravnaval še zgornji dom italijanskega parlamenta, senat.

Giorgia Meloni. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Večje možnosti za ponovno izvolitev

Razprava o predlogu zakona o reformi volilnega sistema, ki jo koalicija pod vodstvom premierke Giorgie Meloni želi uveljaviti še pred iztekom mandata, se je v italijanskem parlamentu začela konec marca. Predlog predvideva izključno proporcionalni sistem, v katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 40 odstotkov glasov, poleg tega v obeh domovih parlamenta prejela dodatne sedeže. S tem bi si koalicija zagotovila večino v parlamentu. Nov volilni sistem bi lahko izboljšal možnosti Meloni za ponovno izvolitev prihodnje leto.

Sedanji volilni zakon v Italiji ne omenja zastopstva predstavnikov slovenske manjšine v parlamentu. Da poskrbi za olajšano zastopstvo tako v poslanski zbornici kot v senatu, Italijo zavezuje 26. člen zaščitnega zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001, a to vprašanje po 25 letih ostaja odprto.

Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob prevzemu mandata poudarila, da si bo s komunikacijo na vseh ravneh prizadevala, da bi Slovenci v italijanskem parlamentu imeli zagotovljenega svojega predstavnika. FOTO: Blaž Samec

Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob prevzemu mandata poudarila, da si bo s komunikacijo na vseh ravneh prizadevala, da bi Slovenci v italijanskem parlamentu imeli zagotovljenega svojega predstavnika, tako kot ga ima italijanska skupnost v Sloveniji. »Vemo, da seveda vse ni odvisno od nas, si bomo pa absolutno prizadevali, tako jaz kot ministrica in tudi celotna vlada, da bi do tega zastopnika prišli ne zgolj po slučaju,« je dejala.