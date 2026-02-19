Italijani bi prepovedali konjsko meso: Prijateljev se ne jé

Italijani so znani po tem, da imajo za poslastico mnoge živali, ki jih pri nas nimamo za hrano. Včasih so se v krožnikih znašli tudi mačke in golobi, zato je toliko bolj presenetljivo, da naj bi ravno zahodni sosedi prepovedali konjsko meso, ki je v Sloveniji dokaj priljubljeno.

Italija bi lahko namreč kmalu prepovedala konjsko meso v okviru zakona, ki bi konje, pa tudi osle in mule, opredelil kot hišne ljubljenčke ter s tem prepovedal njihov zakol. Predlog zakona je pripravila Michela Vittoria Brambilla, poslanka stranke Noi Moderati, članice vladne koalicije Giorgie Meloni, in ga podpirajo tudi opozicijske stranke. Če bo sprejet, bo za zakol konjev predpisoval zaporne kazni do treh let in globe do 100.000 evrov.

Konjsko meso je tradicionalno del italijanske kuhinje, zlasti v Apuliji, Kampanji, na Siciliji, v Lombardiji, Benečiji in Emiliji-Romanji. Čeprav se je poraba v zadnjem desetletju ali dveh občutno zmanjšala, Italija ostaja ena največjih uvoznic in porabnic tega mesa v Evropi.

Predlog zakona predvideva tudi obvezno mikročipiranje in nacionalni nadzorni sistem ter sklad v višini šest milijonov evrov za pomoč rejcem pri prilagoditvi njihove dejavnosti. »Smo v 21. stoletju, pa se konji še vedno na različne načine izkoriščajo,« je povedala Brambilla, ki je tudi predsednica Leidaa, združenja za zaščito živali. »Zlasti konji ... medtem ko je v anglosaksonskem svetu uživanje konjskega mesa skoraj nepredstavljivo, je pri nas ta vrsta dobesedno izkoriščena do kosti. A prijateljev se ne jé.« Brambilla je še dejala, da je predlog izjemna priložnost za kulturni premik, ki je že zdaj blizu srcu večine Italijanov.

Vendar niso vsi prepričani. Gian Marco Centinaio, nekdanji kmetijski minister in politik skrajno desne Lige ter prav tako član vladne koalicije, je dejal, da bi prepoved uživanja konjskega mesa »pomenila izbris dela zgodovine italijanske kuhinje«, ki je bila decembra vpisana na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, pa tudi identitete nekaterih regij ... od enolončnic iz konjskega mesa v Veroni in Salentu do mesnih kroglic v Catanii«.

Dario Damiani iz stranke Forza Italia je dejal, da predlog ne upošteva gastronomskih tradicij številnih regij in bi pomenil udarec za tradicionalno gospodarsko verigo v teh regijah ter ogrozil podjetja in delovna mesta.

Upad uživanja konjskega mesa med Italijani je posledica kulturnega premika, pa tudi naraščajočih etičnih pomislekov in večjega sočutja do živali. V raziskavi lani je 83 odstotkov Italijanov povedalo, da ne jedo konjskega mesa, medtem ko je 17 % odgovorilo, da ga uživajo vsaj enkrat na mesec.