Italijani za igre na srečo zapravijo 22 milijard evrov na leto

Italijani vsako leto izgubijo 22 milijard evrov zaradi iger na srečo, so v sredo objavili v novem poročilu največjega sindikata v državi in vodilnih potrošniških organizacij. Kljub temu priljubljenost iger na srečo v Italiji narašča.

Lani je skupni znesek vložkov dosegel rekordnih 165,34 milijarde evrov, kar predstavlja petodstotno rast v primerjavi z letom 2024, poroča tiskovna agencija Ansa. Znesek predstavlja 7,3 odstotka italijanskega BDP, povišale pa so se tudi izgube, in sicer na 21,88 milijarde evrov.

Vsaka odrasla oseba je lani v povprečju zapravila 3284 evrov pri igranju iger na srečo, v letnem poročilu ugotavljajo pri CGIL, Federconsumatori in fundaciji Isscon v sodelovanju s Federconsumatori Modena. Najbolj skrb vzbujajoče so spletne igre na srečo, ki so presegle sto milijard dohodkov. V primerjavi z letom 2024 so zaznali 9,5-odstotno rast, v primerjavi z letom 2018 pa je kategorija narasla za 221 odstotkov.

V poročilu ocenjujejo, da v Italiji spletne igre na srečo igra okoli 4,8 milijona ljudi, poseben porast pa so opazili med mladimi.

Poročilo vključuje tudi regionalno analizo

Lani so v regiji Isernia prebivalci za igre na srečo zapravili 6307 evrov na osebo, največ med prestolnicami provinc. Glede na občine so v Pattiji na Siciliji zapravili 7715 evrov na osebo samo v kategoriji spletnih iger na srečo.

Po ocenah poročila od iger na srečo ne profitira niti posameznik niti država, temveč podjetja, ki delujejo v tem sektorju. Izračunali so, da je dobiček podjetij, ki se ukvarjajo z igrami na srečo, zrasel za 165 odstotkov, skupni promet pa je leta 2025 znašal 10,4 milijarde evrov.