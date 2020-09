Italijani pred zimo hitijo s proizvodnjo cepiva proti gripi

Niso bili pripravljeni na tolikšno povečanje naročil

V Rimu za zdaj nevarnost predstavlja le covid-19. Kmalu se mu bo pridružila tudi sezonska gripa. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Za gripo vsako leto umre okrog 8000 Italijanov

Rim se boji, da bo kombinacija sezonske gripe in covida-19 znova zrušila njihov zdravstveni sistem. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Oglašajo se tudi nasprotniki cepljenja

Italijanski proizvajalci cepiva proti gripi hitijo s proizvodnjo, saj se bojijo, da jim v letošnji jeseni in zimi sicer ne bo uspelo zadovoljiti ogromnega povpraševanja. Oblasti dvajsetih italijanskih pokrajin so namreč že doslej naročile sedemnajst milijonov odmerkov cepiva, kar je za petdeset odstotkov več kot prejšnje leto. Z obsežnejšim cepljenjem bi namreč radi preprečili, da bi jim ob ponovnem naraščanju števila obolenj za covidom-19 zaradi prezasedenosti odpovedal zdravstveni sistem, poroča The Guardian.Letos bo v Italiji cepljenje proti gripi brezplačno za otroke, za starejše od šestdeset let, za zdravstvene delavce in za tiste s pridruženimi boleznimi. Ministrstvo za zdravstvo bo kampanjo za cepljenje proti gripi začelo s prvim oktobrom s ciljem, da zajamejo večji delež prebivalstva kot v običajnih razmerah, ko se cepi okrog polovica prebivalstva.»Izziv je velik,« pravi predsednik združenja italijanskih farmacevtskih podjetij. »Sicer smo bili pripravljeni na povečanje povpraševanja po cepivu, vendar ne na takšno povečanje. V podjetjih trdo delajo, da bi naročene količine dostavili pravočasno. Druga težava je, da bi vse regije cepivo rade dobile ob istem času. Če bi se jim uspelo dogovoriti za enakomernejšo razporeditev rokov dobave, bi nam bilo lažje.«Naročila za cepiva za naslednjo zimo podjetja običajno dobivajo konec marca ali na začetku aprila, letos pa so zaradi pandemije koronavirusa ta prišla nekoliko pozneje, kar je dodatna težava za farmacevte. »V Italiji nimamo tako veliko podjetij, ki proizvajajo cepivo proti gripi, zato sem že aprila opozarjal, da bi morali pravočasno pripraviti načrt potreb, kot so to storile druge evropske države,« pravi Scaccabarozzi.Namestnik italijanskega ministra za zdravstvoje včeraj dejal, da bi bila vlada pripravljena kupiti še več odmerkov cepiva proti gripi. »Skrbi nas prekrivanje simptomov gripe in covida-19, zato bomo morali poskrbeti tudi za dovolj testov za covid-19. Lahko se namreč zgodi, da bosta gripa in covid-19 vrh dosegla sočasno.«V Italiji vsako leto v povprečju za gripo zboli od štiri do osem milijonov ljudi, od tega jih zaradi zapletov umre okrog osem tisoč. Da bi se izognili preobremenitvi zdravstva v kombinaciji s covidom-19, so tudi nekateri italijanski vrhunski znanstveniki, kot soinpozvali Italijane, še posebno pa šolarje, učitelje in tiste, ki delajo v zelo obljudenih prostorih, da se cepijo proti gripi.Massimo Galli, direktor oddelka za nalezljive bolezni bolnišnice Sacco v Milanu, pravi, da lahko v prihajajoči sezoni pričakujejo običajno število obolelih za gripo poleg tistih, ki so ali še bodo zboleli za covidom-19. »Če bi nam uspelo zmanjšati širjenje gripe, bi to bilo veliko olajšanje za bolnišnice in urgence. Cepivo proti gripi sicer ne zagotavlja popolne imunosti za to bolezen, a bi vseeno zelo pomagalo. Toda resno se bojimo, da ne bomo pravočasno dobili dovolj odmerkov.«Profesor mikrobiologije na univerzi v Padovi Andrea Crisanti predlaga, da naj bi proti gripi cepili vse šolske otroke. »Kaj če na primer dvanajstletnik dobi vročino in začne kašljati? Če ne bo cepljen proti gripi, se ne bo vedelo, ali je zbolel za gripo ali za covidom, in dokler ne bodo znani rezultati testa na covid, bo moral ves razred in vsa družina morda po nepotrebnem v izolacijo. To ustvarja velik pritisk.« Crisanti predlaga tudi, da bi v Italiji dnevno število opravljenih testov na covid-19 povečali na 400.000. »Kajti vsak bolnik brez siceršnjih simptomov, ki ga odkrijemo, predstavlja majhno zmago, saj bomo s tem preprečili, da bi se bolezen nevede širila naprej,« pravi.Poleg pomanjkanja odmerkov cepiva proti gripi pa italijanske pristojne službe skrbi tudi, da se ljudje ne bodo hoteli cepiti v dovolj velikem številu. V italiji namreč obstaja majhno, a agresivno gibanje proti cepljenju Il Movimento 3V. Organizirali so se kot politična stranka, ki bi rada ukinila obvezna cepljenja, njeni predstavniki pa bodo ta mesec kandidirali na volitvah v šestih pokrajinah. V Padovi za to nedeljo pripravljajo prireditev »za svobodo izbire«. Nasprotniki cepljenja pa se bodo prav tako v nedeljo v Rimu pridružili nasprotnikom protikoronskih ukrepov na protestu brez mask.Profesor mikrobiologije in virologije na univerzi Vita-Salute San Raffaele v Milanu Roberto Burioni, ki se že dolgo bori proti nasprotnikom cepljenj, pa pravi, da je v tej situaciji cepljenje proti gripi zelo pomembno, saj sicer obstaja možnost dvojne okužbe, kar lahko privede do resnih zapletov. »Toda mi se slepimo, da so verodostojni znanstveni podatki dovolj, da prepričamo ljudi, da se gredo cepit. A to ni res. V prepričevanje ljudi bi morali vložiti več truda in bojim se, da se veliko ljudi kljub vsemu ne bo hotelo cepiti.«