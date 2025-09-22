  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Italijani ustavili državo v podporo Palestini

    Več deset tisoč ljudi od Trsta do Sicilije je zahtevalo konec genocida v palestinski enklavi.
    V Italiji je potekala splošna stavka v podporo Palestini. FOTO: Andreas Solaro Afp
    Galerija
    V Italiji je potekala splošna stavka v podporo Palestini. FOTO: Andreas Solaro Afp
    Gašper Završnik
    22. 9. 2025 | 18:52
    22. 9. 2025 | 19:24
    A+A-

    Manifestacije v podporo Palestini ne zadoščajo, treba je iti korak dlje, ustaviti državo in zahtevati konec genocida v Gazi. Tako bi lahko razumeli splošno stavko, ki je danes ohromila Italijo od Trsta do Sicilije. Prekinitev dela, ki jo je sprožil sindikat Unione Sindacale di Base (USB) s podporo študentskih združenj in profesorjev, je prizadela predvsem (javni) promet, pristanišča, šolstvo in zdravstvo. Obenem so središča več kot 80 mest napolnili demonstranti in od vlade zahtevali, naj ukrepa.

    image_alt
    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    Udeleženci shoda v Rimu, teh je bilo po navedbah policije 20.000, po oceni organizatorjev pa 100.000, so preplavili okolico postaje Termini in blokirali vhod na osrednje železniško vozlišče v državi. V morju palestinskih in sindikalnih zastav je bilo opaziti različne generacije – od dijakov do upokojencev – in predstavnike številnih, predvsem progresivnih kolektivov. Navdih za 24-urno stavko so bile razpršene iniciative, ki so v zadnjem obdobju vznikale po Italiji, slogan Blokirajmo vse pa so si sposodili od nedavnih protestnikov v Franciji.

    Stavka je ohromila zlasti pristanišča, promet, šolstvo in zdravstvo. Foto Remo Casilli Reuters
    Stavka je ohromila zlasti pristanišča, promet, šolstvo in zdravstvo. Foto Remo Casilli Reuters

    »Imamo več sporočil. Najpomembnejše je, da Izrael ne sme izvajati genocida in okupirati ozemlja, ki je veliko starejše od njega. Nobena vlada – od Evrope do Amerike – si ne more več privoščiti sokrivde. To je šlo predaleč,« je za Delo komentirala pomočnica režiserja Beatrice Gangi Chiodo. Kot je dodala, so ji v zasebnem podjetju, kjer je zaposlena, grozili z odpovedjo, če se bo pridružila stavki, a je to »prav nič ne gane«, saj dogajanje na Bližnjem vzhodu ne dopušča ravnodušnosti.

    Stavkajoči niso pozabili niti na solidarnost z Globalno flotilo Sumud, ki je izplula iz Barcelone, Genove in drugih sredozemskih pristanišč ter se počasi približuje Gazi. Ambiciozno pomorsko humanitarno odpravo sestavlja več kot 40 bark, njen cilj pa je prebiti izraelsko blokado in v oblegano ter sestradano palestinsko enklavo dostaviti najnujnejšo pomoč. Na shodih je bilo prav tako slišati ostre obsodbe neukrepanja italijanske vlade in Bruslja, ki – kot so poudarili organizatorji – »zavračata uvedbo sankcij proti izraelski državi ter kljub resnosti razmer še naprej ohranjata gospodarske in institucionalne odnose«.

    image_alt
    Lior Volinz: Izrael si iskalce pomoči namerno izbira za tarče

    Desničarska vlada premierke Giorgie Meloni je v zadnjem obdobju nekoliko zaostrila ton do Izraela, pa vendar se Italija za zdaj ne namerava priključiti valu držav, ki so v teh dneh že priznale Palestino oziroma so to napovedale. Prav tako je uradni Rim izrazil zadržanost do uvedbe trgovinskih sankcij proti Izraelu, ki jih predlaga Evropska unija.

    Protesti po vsej državi

    Podobni prizori, slogani in zahteve kakor v Rimu so bili tudi v drugih mestih po Italiji. V Torinu se je po podatkih policije zbralo 8000 ljudi, v Bologni po navedbah organizatorjev 50.000, v Neaplju 40.000. Množični so bili tudi shodi v Milanu, kjer se je manjši del protestnikov spopadel s policijo in poskušal vdreti na železniško postajo. Posebej odmevni so bili protesti v pristaniščih. Povsem sta bila blokirana Genova in Marghera pri Benetkah, medtem ko so o shodih poročali tudi v Livornu, Trstu, Anconi ter v Civitavecchii v Laciju.

    Protesti v pristanišču v Genovi. FOTO: Matteo Minnella/Reuters
    Protesti v pristanišču v Genovi. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

    Sindikat USB je zgodaj popoldne ocenil, da je stavka ohromila osrednja pristanišča v državi, 90 odstotkov javnega prometa, polovico železniškega omrežja ter dosegla 70-odstotno udeležbo v šolah. Vlada je na drugi strani proteste označila za nasilne in škodljive za gospodarstvo in turizem. »Palestinskemu prebivalstvu se ne pomaga z nasiljem, z napadi na varnostne sile ter z blokadami avtocest, postaj in pristanišč,« je na družbenem omrežju x izpostavil zunanji minister Antonio Tajani.

    Začetek nečesa večjega?

    Med protestniki v Rimu ni bilo čutiti pretiranega optimizma, da bi stavka lahko že sama po sebi spremenila stališče vlade, kljub temu pa so vztrajali, da je pomembno dvigniti glas in pokazati svojo prisotnost. »Iskreno povedano, ne pričakujem ničesar. A vseeno smo tukaj in poskušamo narediti, kar je treba,« je za Delo dejal študent politologije Francesco. Pri tem je dodal, da upa, da stavkovni val ne bo trajal dolgo, saj bi to pomenilo, da so se razmere uredile. »Če pa ne,« je opozoril, »potem je bila današnja stavka le začetek nečesa večjega.«

    ———

    / Foto Delo
    / Foto Delo
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Politologinja Nathalie Tocci

    ZDA so lutka, ki jo vsi želijo usmerjati

    Primerjava med Ukrajino in Gazo je z vidika evropskega stališča pogubna, razkrila je EU v najslabši luči, meni politologinja Nathalie Tocci.
    Gašper Završnik 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Italija

    Medijska svoboda pod Giorgio Meloni: tožbe, vohunjenje in cenzura

    Italija se pod vlado premierke Giorgie Meloni vse bolj kaže kot eden najbolj skrb vzbujajočih primerov erozije medijske svobode v EU.
    Gašper Završnik 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Italijasplošna stavkaprotestiGazaIzrael in PalestinaPalestinagenocidSOS4DemocracyRim

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    MOL

    Ljubljanski mestni svet je izglasoval podražitev avtobusnih vozovnic

    Za podražitev vozovnic je glasovalo 25 mestnih svetnikov, proti jih je bilo 16.
    22. 9. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Splošna stavka

    Italijani ustavili državo v podporo Palestini

    Več deset tisoč ljudi od Trsta do Sicilije je zahtevalo konec genocida v palestinski enklavi.
    Gašper Završnik 22. 9. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Obeležje

    Otroci s Petrička po 80 letih dobili spominsko tablo

    Blizu kraja, kamor so leta 1945 pripeljali sirote, starši so večinoma končali v Hudi jami, zdaj stoji tabla z njihovo zgodbo.
    Špela Kuralt 22. 9. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Koper

    Trčenje dveh tovornjakov deloma porušilo hišo

    V nesreči se je poškodovalo pet oseb, ena huje. Štiri so prepeljali v izolsko bolnišnico.
    22. 9. 2025 | 18:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Tivoli nasmejan kot v zlatih časih

    Ljubljansko moštvo navdušuje navijače in stroko ob začetku nove sezone ICEHL. Na Jesenicah denarnim težavam ni videti konca.
    Siniša Uroševič 22. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Obeležje

    Otroci s Petrička po 80 letih dobili spominsko tablo

    Blizu kraja, kamor so leta 1945 pripeljali sirote, starši so večinoma končali v Hudi jami, zdaj stoji tabla z njihovo zgodbo.
    Špela Kuralt 22. 9. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Koper

    Trčenje dveh tovornjakov deloma porušilo hišo

    V nesreči se je poškodovalo pet oseb, ena huje. Štiri so prepeljali v izolsko bolnišnico.
    22. 9. 2025 | 18:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Tivoli nasmejan kot v zlatih časih

    Ljubljansko moštvo navdušuje navijače in stroko ob začetku nove sezone ICEHL. Na Jesenicah denarnim težavam ni videti konca.
    Siniša Uroševič 22. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo