Italijani ustavili državo v podporo Palestini

Manifestacije v podporo Palestini ne zadoščajo, treba je iti korak dlje, ustaviti državo in zahtevati konec genocida v Gazi. Tako bi lahko razumeli splošno stavko, ki je danes ohromila Italijo od Trsta do Sicilije. Prekinitev dela, ki jo je sprožil sindikat Unione Sindacale di Base (USB) s podporo študentskih združenj in profesorjev, je prizadela predvsem (javni) promet, pristanišča, šolstvo in zdravstvo. Obenem so središča več kot 80 mest napolnili demonstranti in od vlade zahtevali, naj ukrepa.

Udeleženci shoda v Rimu, teh je bilo po navedbah policije 20.000, po oceni organizatorjev pa 100.000, so preplavili okolico postaje Termini in blokirali vhod na osrednje železniško vozlišče v državi. V morju palestinskih in sindikalnih zastav je bilo opaziti različne generacije – od dijakov do upokojencev – in predstavnike številnih, predvsem progresivnih kolektivov. Navdih za 24-urno stavko so bile razpršene iniciative, ki so v zadnjem obdobju vznikale po Italiji, slogan Blokirajmo vse pa so si sposodili od nedavnih protestnikov v Franciji.

»Imamo več sporočil. Najpomembnejše je, da Izrael ne sme izvajati genocida in okupirati ozemlja, ki je veliko starejše od njega. Nobena vlada – od Evrope do Amerike – si ne more več privoščiti sokrivde. To je šlo predaleč,« je za Delo komentirala pomočnica režiserja Beatrice Gangi Chiodo. Kot je dodala, so ji v zasebnem podjetju, kjer je zaposlena, grozili z odpovedjo, če se bo pridružila stavki, a je to »prav nič ne gane«, saj dogajanje na Bližnjem vzhodu ne dopušča ravnodušnosti.

Stavkajoči niso pozabili niti na solidarnost z Globalno flotilo Sumud, ki je izplula iz Barcelone, Genove in drugih sredozemskih pristanišč ter se počasi približuje Gazi. Ambiciozno pomorsko humanitarno odpravo sestavlja več kot 40 bark, njen cilj pa je prebiti izraelsko blokado in v oblegano ter sestradano palestinsko enklavo dostaviti najnujnejšo pomoč. Na shodih je bilo prav tako slišati ostre obsodbe neukrepanja italijanske vlade in Bruslja, ki – kot so poudarili organizatorji – »zavračata uvedbo sankcij proti izraelski državi ter kljub resnosti razmer še naprej ohranjata gospodarske in institucionalne odnose«.

Desničarska vlada premierke Giorgie Meloni je v zadnjem obdobju nekoliko zaostrila ton do Izraela, pa vendar se Italija za zdaj ne namerava priključiti valu držav, ki so v teh dneh že priznale Palestino oziroma so to napovedale. Prav tako je uradni Rim izrazil zadržanost do uvedbe trgovinskih sankcij proti Izraelu, ki jih predlaga Evropska unija.

Protesti po vsej državi

Podobni prizori, slogani in zahteve kakor v Rimu so bili tudi v drugih mestih po Italiji. V Torinu se je po podatkih policije zbralo 8000 ljudi, v Bologni po navedbah organizatorjev 50.000, v Neaplju 40.000. Množični so bili tudi shodi v Milanu, kjer se je manjši del protestnikov spopadel s policijo in poskušal vdreti na železniško postajo. Posebej odmevni so bili protesti v pristaniščih. Povsem sta bila blokirana Genova in Marghera pri Benetkah, medtem ko so o shodih poročali tudi v Livornu, Trstu, Anconi ter v Civitavecchii v Laciju.

Sindikat USB je zgodaj popoldne ocenil, da je stavka ohromila osrednja pristanišča v državi, 90 odstotkov javnega prometa, polovico železniškega omrežja ter dosegla 70-odstotno udeležbo v šolah. Vlada je na drugi strani proteste označila za nasilne in škodljive za gospodarstvo in turizem. »Palestinskemu prebivalstvu se ne pomaga z nasiljem, z napadi na varnostne sile ter z blokadami avtocest, postaj in pristanišč,« je na družbenem omrežju x izpostavil zunanji minister Antonio Tajani.

Začetek nečesa večjega?

Med protestniki v Rimu ni bilo čutiti pretiranega optimizma, da bi stavka lahko že sama po sebi spremenila stališče vlade, kljub temu pa so vztrajali, da je pomembno dvigniti glas in pokazati svojo prisotnost. »Iskreno povedano, ne pričakujem ničesar. A vseeno smo tukaj in poskušamo narediti, kar je treba,« je za Delo dejal študent politologije Francesco. Pri tem je dodal, da upa, da stavkovni val ne bo trajal dolgo, saj bi to pomenilo, da so se razmere uredile. »Če pa ne,« je opozoril, »potem je bila današnja stavka le začetek nečesa večjega.«

