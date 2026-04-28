    Italijanko v Egiptu obsodili nezvestobe, grozita ji zapor in izguba hčerke

    Nekdanji mož jo je dvakrat prijavil zaradi nezvestobe. Ženskam v Egiptu za to dejanje grozi do dve leti zaporne kazni.
    R. I.
    28. 4. 2026 | 18:25
    28. 4. 2026 | 18:43
    V Italiji odmeva usoda Nessy Guerra, 24-letne Italijanke iz Sanrema, ki je s triletno hčerko ujeta v Egiptu. Vzrok za to je sodni spor z nekdanjim možem, 34-letnim italijansko-egiptovskim državljanom, ki so ga v Italiji že obsodili zaradi nasilja in zalezovanja.

    Boj za pravice žensk se bije na mednarodnem parketu

    Kot navaja Ansa, jo je v Egiptu dvakrat prijavil zaradi nezvestobe, ki kot kaznivo dejanje v Italiji in Evropi seveda ne obstaja, v Egiptu pa ženskam grozi zaporna kazen do dve leti. Za moške je kazen milejša, do šestih mesecev, in je aktualna le v primeru, če do nezvestobe pride na domu zakoncev.

    Tvega, da bo izgubila triletno hčerko

    Italijanki grozi tudi izguba hčerke. Skrbništvo zahteva njen nekdanji mož. Sama se je obrnila na italijansko vlado.

    »Zoper mene obstajajo zelo resne obtožbe, ki jih je vložil moj bivši partner, zaradi njih mi grozita dve leti zapora. Na zadnjem naroku se nisem pojavila; moj odvetnik je šel nanj brez mene, z vso dokumentacijo. Moj bivši mož se je pojavil z materjo, ki je poskušala zmesti sodnika, tako da je italijansko vlado obtožila, da je proti njemu, ker je musliman. Sodnik je odločitev preložil,« je konec januarja izjavila Nessy Guerra.

    Kot je tedaj navedla, je živela v varovanem bivališču, pogosto je menjavala stanovanja, okna je imela ves čas zaprta zaradi strahu pred možem, ki je – kot pripoveduje – že poskušal ugrabiti otroka. Poleg tega naj bi najel ljudi, da ji sledijo, in poskušal izsiljevati nekdanjega tasta. Nekdo iz kroga nekdanjega moža naj bi namreč od očeta zahteval denar v zameno za to, da ne bi pričal proti hčerki.

    Ansa danes poroča, da je egiptovsko sodišče Italijanko obsodilo 19. februarja, sedaj pa, po pritožbi, obsodbo potrdilo. To je njeni odvetnici v Italiji danes sporočil italijanski konzulat v Egiptu. Italijansko zunanje ministrstvo je objavilo le, da budno spremlja situacijo, o kateri obvešča egiptovsko stran, in da ženski in hčerki nudi vso potrebno pomoč. Zunanji minister Antonio Tajani je o tem primeru govoril z egiptovskim kolegom Badrom Abdelatijem. Egipt ne dovoli niti poti triletne hčerke v Italijo.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več

