Italijanska vlada karanteno razširila na celotno ozemlje države

Italijanska vlada je zaradi epidemije koronavirusa odredila tudi zaprtje vseh smučišč v državi. Odlok bo stopil v veljavo jutri.

Italijanska vlada je nocoj razširila karanteno, ki jo je sprva uvedla na severu države, na območje celotne Italije, po tem ko je v zadnjih 24 urah zabeležila nov visok poraz okužb z virusom sars-cov-2. »Nimamo časa za prilagajanje, številke govorijo o porastu okužb, sprejetih ljudi v intenzivno nego in smrti,« je med večerno novinarsko konferenco poudaril italijanski premier. »Naše navade se morajo spremeniti takoj.«Učinkovitost karantene bo odvisna od tega, ali bodo prebivalci pokazali dovolj samodiscipline in upoštevali omejitve gibanja (na mejah bo Italija izvajala nadzore vstopov v državo). Karantena, ki jo je z dekretom uvedla italijanska vlada, namreč temelji predvsem na samoomejevanju oziroma izogibanju položajem, v katerih obstaja večja verjetnost okužbe z novim koronavirusom. V tem se močno razlikuje od stroge karantene, ki jo je po izbruhu virusa v Wuhanu vzpostavila kitajska oblast in z njo uspešno ustavila širjenje števila okužb.V Italiji so do danes zabeležili 463 smrti in več kot 9172 okužb z virusom sars-cov-2. Najhuje je v Lombardiji, ki je že od začetka v središču epidemije. Tako stopnja hospitalizacije kot smrtnost sta v najrazvitejši italijanski deželi in na ravni celotne države višji, kot sta bili na Kitajskem, kar pristojne službe in analitiki pripisujejo predvsem temu, da je med pacienti večji delež starejših, ki po okužbi z virusom težje okrevajo. Pri zdravljenju okuženih je največja težava še vedno pomanjkanje bolniških postelj, predvsem na oddelkih za intenzivno nego.Italijanska vlada pod vodstvomse vsak dan spopada z novimi izzivi, od padajočih borznih indeksov do izgredov v zaporih, med katerimi je danes umrlo šest ljudi, pri čemer poskuša pokazati, da ima razmere pod nadzorom. Opozicija, vključno z Ligo, z rezultati njenega dela po pričakovanjih ni zadovoljna, a kljub temu noče izpasti, kot da poskuša nacionalno krizo izkoristiti za pridobivanje političnih točk.O resnosti razmer govori tudi napovedano srečanje Conteja, Salvinija in voditeljev parlamentarnih strank v Rimu, na katerem bodo jutri soočili ideje za omejitev širjenja epidemije.