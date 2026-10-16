Italijanska Maricarmen: 800 praznih javnih stanovanj, 94-letnici grozi izselitev

Najemnina za stanovanje v Firencah, kjer živi 94-letna Franca, se bo zvišala s 450 na 1200 evrov na mesec. Njena zgodba opozarja na vse večjo stanovanjsko stisko v Toskani, kjer so leta 2025 izdali kar 2427 nalogov za izselitev. Zgodba je podobna tisti v Madridu.

94-letna Franca, ki je skoraj slepa, pri hoji pa si pomaga s hoduljo, bi lahko izgubila dom, v katerem živi že več kot šest desetletij. Vdova iz Firenc se še ne zaveda, da bo morala zapustiti stanovanje, saj ji hči novice še ni zmogla povedati. Najemna pogodba se ji izteče februarja, novi lastniki pa za njeno podaljšanje zahtevajo skoraj trikrat višjo najemnino.

V sedemdeset kvadratnih metrov velikem stanovanju je najprej živela z možem, tam se je rodila tudi njena hči. Prostor, poln družinskih fotografij, podob ozkih firenških ulic in spominkov s hčerkine poroke, je zanjo edini kraj, kjer se zares počuti doma.

Sedemdeset kvadratnih metrov veliko stanovanje je prostor, poln družinskih fotografij, podob ozkih firenških ulic in spominkov s hčerkine poroke. FOTO: Blaž Samec

Njena zgodba spominja na primer 87-letne Maríe del Carmen Abascal, znane kot Maricarmen, ki je po izselitvi iz stanovanja v Madridu postala simbol boja za stanovanjske pravice v Španiji. Nekaj dni po izselitvi je umrla v bolnišnici.

»Moja mama prejema nizko pokojnino in vdovsko pokojnino po očetu. Če bi morala plačevati 1200 evrov najemnine, ji za življenje ne bi ostalo skoraj nič, niti za hrano,« je njena hči povedala za italijanski časnik Corriere Fiorentino.

»Kako lahko 94-letni upokojenki toliko zaračunajo?« se sprašuje hči. Družina se zaveda, da najemnina ne more za vedno ostati enaka, in je pripravljena sprejeti zmerno zvišanje. Materi bi tudi finančno pomagali, da bi lahko zadnja leta življenja preživela doma. Toda zvišanje s 450 na 1200 evrov je zanjo neizvedljivo. »Najbolj pa me boli, da se sploh nismo mogli zares pogajati in poskusiti najti kompromisa,« je povedala.

Francin primer po mnenju Dmitrija Palagija, firenškega mestnega svetnika, ni osamljen, temveč kaže na širši problem. Ob izteku najemnih pogodb najemodajalci zahtevajo zneske, ki jih ljudje z nizkimi pokojninami ali običajnimi plačami ne zmorejo plačevati. Posledično so se prisiljeni izseliti.

Protestniki, ki so se zbrali v podporo Maricarmen Abascal, 87-letni upokojenki, katere izselitev je zaradi stanovanjske krize sprožila proteste po vsej Španiji. FOTO: Albert Gea/Reuters

Palagi opozarja tudi na pomanjkanje političnih ukrepov. Po njegovih besedah mestni svet Firenc v letu 2026 ni sprejel nobenega ukrepa na področju stanovanjske problematike, medtem ko osem predlogov še čaka na obravnavo. Med njimi je tudi predlog, ki vlado poziva k zagotovitvi sistemskih sredstev za stanovanjski načrt. Svetnik se zavzema za sklic izredne seje mestnega sveta in poziva, naj se izselitve ne izvajajo brez zagotovitve nadomestnega stanovanja. Opozarja tudi, da je v Firencah približno 800 praznih javnih najemnih stanovanj.

Razsežnost stanovanjske problematike potrjujejo podatki za celotno Toskano. Leta 2025 so v tej deželi izdali 2427 nalogov za izselitev, vložili 5723 zahtev za izvršitev izselitve, dejansko pa izvedli 1348 izselitev. Največ nalogov, 1765, je bilo povezanih z neplačevanjem najemnine, 635 pa z iztekom oziroma odpovedjo najemne pogodbe.