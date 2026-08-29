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    Svet

    Italijanska televizija umaknila znanega novinarja

    Sigfrido Ranucci ne bo več vodil gledane politično-informativne oddaje. Opozicija trdi, da gre za napad na javni medij, desnice pozdravlja odločitev Rai.
    Italijanski novinar in televizijski voditelj Sigfrido Ranucci ne bo več vodil oddaje Report, ene najbolj gledanih politično-informativnih oddaj v Italiji. FOTO: Andreas Solaro/AFP
    Galerija
    Italijanski novinar in televizijski voditelj Sigfrido Ranucci ne bo več vodil oddaje Report, ene najbolj gledanih politično-informativnih oddaj v Italiji. FOTO: Andreas Solaro/AFP
    STA
    29. 8. 2026 | 18:09
    29. 8. 2026 | 18:11
    2:32
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    Italijanska radiotelevizija (Rai) je napovedala, da znani novinar Sigfrido Ranucci, čigar domovanje je bilo lani tarča bombnega napada, od novembra ne bo več vodil oddaje Report, ene najbolj gledanih politično-informativnih oddaj, poročajo tuje tiskovne agencije. Novica je znova obudila razprave o grožnjah neodvisnosti italijanske javne televizije.

    Ranuccijev dom je bil pred desetimi meseci tarča napada, pri čemer sta bila uničena dva avtomobila. Sprva je sum padel na mafijo, a se je kasneje izkazalo, da je napad organiziral njegov prijatelj Valter Lavitola. Ta je bil v zadnjih desetletjih vpleten v več škandalov.

     

    Lavitola naj bi napad zasnoval, da bi povečal priljubljenost Ranuccija ter ga spodbudil k odhodu v politiko, nato pa bi postal njegov svetovalec. Vse to izhaja iz javno objavljenih zapisov Lavitole, ki so prišli na dan med preiskavo. V priporu je priznal, da je prav on organiziral napad. Ranucci vztraja, da o zadevi ni vedel nič, in tudi preiskava do zdaj ni razkrila, da bi bil dejansko seznanjen z načrtom.

    Rai ni navedla razlogov za Ranuccijevo zamenjavo, zatrdili pa so, da so mu ponudili druge možnosti za delo. Ranuccijev odvetnik Roberto De Vita je protestiral proti tej odločitvi, češ da Rai kaznuje žrtev napada, svoj program in neodvisnost javnega medija.

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    Melonijeva o Italijanih, ki delajo in »onih drugih, ki so sovražniki Italije«

    Da gre za napad na javni medij, trdijo tudi v italijanski opoziciji. Vodja Demokratske stranke Elly Schlein je dejala, da je zamenjava Ranuccija dokaz, da je škodovanje oddaji Report cilj vlade premierke Giorgie Meloni pred volitvami prihodnje leto. Premierka je namreč pogosto predmet preiskav novinarjev oddaje.

    V vrstah italijanske desnice so medtem odločitev Rai pozdravili. Podpredsednik vlade in vodja Lige Matteo Salvini je dejal, da je bila to prava odločitev, zadovoljstvo je izrazil tudi predsednik senata Ignazio La Russa iz vrst premierkinih Bratov Italije.

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    ItalijanapadSigfrido Ranucciraitelevizija

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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