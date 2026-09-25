Tržaški karabinjerji se učijo slovenščine in slovenske kulture

Ta teden se je začel tečaj slovenščine za karabinjerje, ki ga prireja njihovo tržaško pokrajinsko poveljstvo, te dni poročajo Primorski dnevnik in drugi mediji v Italiji. Tečaj koordinira Piermarco Borettaz, vodja operativnega oddelka tamkajšnjih karabinjerjev.

Italijanska zakonodaja na območjih, kjer velja zaščita slovenske manjšine, po zakonu pripadnikom slovenske skupnosti priznava pravico do uporabe slovenščine v stikih z javnimi organi, a za policijo zakon določa izrecno izjemo.

Učenje slovenščine ter spoznavanje slovenske kulture in običajev

V Sloveniji je situacija na območjih z italijansko skupnostjo drugačna. Če prav razumemo aktualno zakonodajo, zakon policistom izrecno nalaga upoštevanje rabe italijanščine pri opravljanju policijskih nalog. Če je policist ne zna, mora policija sporazumevanje ustrezno zagotoviti, denimo s pomočjo kolega. A iz nekaterih italijanskih komentarjev na družbenih omrežjih izveš, da naši obalni policisti italijanščino obvladajo in da jim niti deljenje kazni v italijanščini ne dela težav.

V tej situaciji je dobrodošel podatek, da med italijanskimi karabinjerji obstaja interes za učenje slovenščine ter spoznavanje slovenske kulture in običajev. Omenjeni tečaj slovenščine spada v ponudbo centra za tuje jezike karabinjerjev s sedežem v Rimu, v bodoče naj bi ga izvajali vsaki dve leti. Njegov cilj, poudarjajo karabinjerji, ni le osvojitev osnov drugega jezika, temveč pridobivanje orodij za čim bolj neposredno sporazumevanje s Slovenci v Italiji.

Tečaj ni dolg, predvideno trajanje je šest tednov, sklenil naj bi se oktobra z zaključnim izpitom. Lekcije pod vodstvom Nine Kodermac in Valentine Barani se osredotočajo na nekaj osnovnih sklopih, kakršni so osnovno besedišče, tehnična terminologija, vezana na policijsko dejavnost, krajevne zgodovina, kulture in navade ter temelji slovenske slovnice.