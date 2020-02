Italijanski senat odvzel imuniteto Matteu Salviniju

Zgornji dom italijanskega parlamenta je svojemu članu Matteu Salviniju odvzel poslansko imuniteto in s tem odstranil ključno oviro za začetek sodnega procesa, na katerem se bo moral kontroverzni politik in vodja desničarske Lige zagovarjati zaradi spornih odločitev, ki jih je sprejel v času svojega vodenja notranjepolitičnega resorja v prvi Contejevi vladi.



Salviniju po odvzemu poslanske imunitete teoretično grozi do 15 let zapora, če bo sodišče na Siciliji presodilo, da je julija lani kot takratni minister za notranje zadeve presegel svoja pooblastila in nezakonito preprečil izkrcanje 131 migrantov z ladje italijanske obalne straže. Migranti so na ladji Gregoretti ostali ujeti skoraj teden dni, medtem ko je Salvini pritiskal na druge evropske države, da jih prostovoljno sprejmejo.

Salvini ponosen na svoje odločitve

Pristojni senatni odbor je odločitev o odvzemu imunitete Salviniju sprejel prejšnji mesec, z današnjim glasovanjem pa je to potezo podprla tudi večina od 319 senatorjev. Salvini je na izgubo imunitete odreagiral ravnodušno, rekoč, da je ponosen na odločitve, ki jih je sprejel kot notranji minister. »Ponovil jih bom takoj, ko se vrnem v vlado,« je dejal v izjavi za italijanske medije.



Več sledi.