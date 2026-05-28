Sodba: hoteli in restavracije gostom niso dolžne postreči vode iz pipe

Italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da luksuzni hotel v Dolomitih ni ravnal nezakonito, ko je gostji v hotelski restavraciji zavrnil postrežbo vode iz pipe ter ji ponudil zgolj ustekleničeno mineralno vodo, poroča BBC.

Primer sega v zimsko sezono leta 2019, ko je turistka iz Rima preživela novoletne praznike v petzvezdičnem hotelu Hotel Sassongher v smučarskem središču Corvara v pokrajini Badia. Gostja je bivala na osnovi polpenziona, pri katerem pijača ni bila vključena v ceno.

Po poročanju italijanskih medijev je med večerjami večkrat prosila za kozarec vode iz pipe in celo ponudila plačilo storitve, vendar je hotelsko osebje njeno prošnjo zavrnilo. Na mizi jo je vsak večer pričakala 0,75-litrska steklenica mineralne vode v vrednosti sedmih evrov.

Turistka je nato sprožila sodni postopek in zahtevala 2.700 evrov odškodnine zaradi domnevne gospodarske škode in duševnih bolečin. V tožbi je poudarila, da je voda »naravna dobrina in univerzalna človekova pravica« ter da bi morala biti vsaj minimalna količina pitne vode dostopna brezplačno za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, poroča The Guardian.

Po njenem mnenju je dostop do vode iz pipe sestavni del hotelske storitve, podobno kot čista posteljnina, ogrevana soba ali milo v kopalnici.

Toda italijansko vrhovno sodišče njenim argumentom ni sledilo. Sodniki so potrdili odločitve nižjih sodišč in presodili, da italijanska zakonodaja restavracijam in hotelom ne nalaga obveznosti strežbe vode iz pipe gostom. Odločitev o tem ostaja v pristojnosti posameznih gostinskih obratov.

Odvetnik hotela Silvio Belardi je pojasnil, da je hotel ravnal v skladu s svojo poslovno politiko, ki je podobna praksi številnih luksuznih hotelov, kjer pri mizi strežejo izključno zapečateno ustekleničeno vodo.

»Sodišče je ugotovilo, da ni pravne obveznosti za strežbo vode iz pipe,« je povedal za italijanski časnik Corriere Alto Adige. Dodal je še, da bi gostja lahko brez težav prišla do tekoče vode v hotelu, vendar ne v restavraciji.

Primer je v Italiji sprožil širšo razpravo o dostopu do pitne vode in kulturnih razlikah glede strežbe vode v restavracijah. Medtem ko je v Združenih državah Amerike brezplačna voda iz pipe v restavracijah običajna praksa, številne evropske države takšne obveznosti nimajo.

V Angliji in Walesu morajo gostinski lokali, ki strežejo alkohol, po zakonu gostom na zahtevo zagotoviti brezplačno pitno vodo. Na ravni Evropske unije pa enotna zakonodaja ne obstaja, poroča CNN. Direktiva EU o pitni vodi sicer spodbuja ponudbo vode iz pipe v restavracijah, vendar tega izrecno ne predpisuje.

V Italiji prošnja za brezplačno vodo iz pipe v restavraciji še vedno pogosto velja za kršitev bontona, zlasti če natakar že ponudi izbiro med negazirano ali gazirano ustekleničeno vodo. Kljub temu pa zaradi okoljskih razlogov in zmanjševanja uporabe plastike vse več gostov zahteva filtrirano ali vodovodno vodo, nekateri gostinski lokali pa jo tudi že ponujajo.